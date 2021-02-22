Трохи більше 9 тисяч: працівник «Укртатнафти» з 6-м розрядом — про свій заробіток

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2 197 Коментарів: 3

Скільки отримують працівники на Кременчуцькому НПЗ? Нещодавно ТЪ опублікував інтерв'ю з в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» Русланом Ляпкою, де ми ставили й це питання. Керівник підприємства назвав цифру середньої зарплати — 15,5 тисяч гривень. Як справедливо зазначили наші коментатори, дійсно, це сума нарахованої зарплати, тобто відрахувань податку на доходи фізичних осіб та військового збору (19,5%) на руки вийде близько 12,5 тис грн. При цьому він зазначив, що суми до виплати на одному й тому ж виробництві можуть відрізнятися на 50% - зарплати в молодих працівників нижчі.







Проте, як виявилося, навіть не всі висококваліфіковані працівники мають 12,5 тисяч на руки. Днями реакція на нашу публікацію надійшла від слюсаря контрольно-вимірювальних приладів одного з допоміжних виробництв. Його стаж роботи — близько 30 років, в нього 6-й розряд.



Нарахована зарплата за січень (19 робочих днів) склала трохи більше 12 тисяч гривень; на руки разом з авансом після відрахувань — трохи більше 9 тисяч, і це разом з доплатами. Тариф з урахуванням стажу — близько 54 грн/год.









Робітник НПЗ надіслав свій виплатний корінець, документ є у розпорядженні редакції, ми його не публікуємо, щоб не наражати працівника на неприємності з начальством.





- Зверніть увагу скільки залишається грошей якщо прибрати ті подачки і доплати, які не є постійними! - підкреслив наш співрозмовник.



Із непостійних виплат — премія, доплати за тимчасово відсутніх. Без них нараховані виплати склали б трохи більше 10 тисяч гривень (а відповідно, на руки — 8 тисяч, приблизно як у продавця супермаркету).





- У нас начальство на день нафтохіміка виходить на сцену і каже - ой, вибачте, ми не знали, що є такі заробітки!.. - додав наш співрозмовник.



