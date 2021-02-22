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Кременчук, ТЪ у темі

Трохи більше 9 тисяч: працівник «Укртатнафти» з 6-м розрядом — про свій заробіток

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2 197 Коментарів: 3

  

Робітник надіслав до редакції свій розрахунковий листок за січень

Скільки отримують працівники на Кременчуцькому НПЗ? Нещодавно ТЪ опублікував інтерв'ю з в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» Русланом Ляпкою, де ми ставили й це питання. Керівник підприємства назвав цифру середньої зарплати — 15,5 тисяч гривень. Як справедливо зазначили наші коментатори, дійсно, це сума нарахованої зарплати, тобто відрахувань податку на доходи фізичних осіб та військового збору (19,5%) на руки вийде близько 12,5 тис грн. При цьому він зазначив, що суми до виплати на одному й тому ж виробництві можуть відрізнятися на 50% - зарплати в молодих працівників нижчі.


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Проте, як виявилося, навіть не всі висококваліфіковані працівники мають 12,5 тисяч на руки. Днями реакція на нашу публікацію надійшла від слюсаря контрольно-вимірювальних приладів одного з допоміжних виробництв. Його стаж роботи — близько 30 років, в нього 6-й розряд.


Нарахована зарплата за січень (19 робочих днів) склала трохи більше 12 тисяч гривень; на руки разом з авансом після відрахувань — трохи більше 9 тисяч, і це разом з доплатами. Тариф з урахуванням стажу — близько 54 грн/год.



Робітник НПЗ надіслав свій виплатний корінець, документ є у розпорядженні редакції, ми його не публікуємо, щоб не наражати працівника на неприємності з начальством.


- Зверніть увагу скільки залишається грошей якщо прибрати ті подачки і доплати, які не є постійними! - підкреслив наш співрозмовник.


Із непостійних виплат — премія, доплати за тимчасово відсутніх. Без них нараховані виплати склали б трохи більше 10 тисяч гривень (а відповідно, на руки — 8 тисяч, приблизно як у продавця супермаркету).


- У нас начальство на день нафтохіміка виходить на сцену і каже - ой, вибачте, ми не знали, що є такі заробітки!.. - додав наш співрозмовник.


9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Укртатнафта зарплата Кременчуцький НПЗ
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Коментарі: 3

206
LYuSIYa:
Сьогодні, 15:14

 

Що таке слюсар КВПіА 6-го розряду і оператор 5-го розряду? Це як земля і небо!!! Першому все підготов, і не факт, що після ремонту буде працювати, а у другого в руках доля заводу, яку можна вирішити за півгодини.



Чи гарантує редакція "Тъ" конфіденціальність? Розрахунковий листок оператора 5-го розряду (на чому так наголошував Ляпка, як на основному розряді на заводі), шкідливий стаж більше 25 років. Вам вислати?



"...Крім цього, в минулому році Віктор Калашник отримав 9867 грн, здаючи власне майно в оренду. 

Його дружина, яка працює на ПАТ "Укртатнафта", минулого року заробила набагато більше - 524 тисячі 157 гривень..." А це так, для порівнянь...


17 5
206
LYuSIYa:
Сьогодні, 15:50

Панове журналісти! Вам хочуть донести, що те, що ви написали зі слів Ляпки - брехня! Це вам пишуть рядові робітники. Вони вам можуть таку правду відкрити, що ви захочете з міста виїхати, на ПМП.


11 0
189
DNIWE:
Сьогодні, 15:59

Когда то можно было с гордостью сказать, что ты работник НПЗ.

Наверное нигде в мире нефтяники не зарабатывают, как в Украине.

Завод НПЗ - наша страна в миниатюре. 

Верхушка живёт в своём мире, низы - доедают последний без соли.

Среднего класса - нет.

 

 


15 0

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