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В районі зупинки «Водоканал» ДТП: один ряд зайнятий

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На місці працюють патрульні

22 лютого близько 14.30 на проспекті Свободи в районі зупинки «Водоканал» сталася ДТП.


В напрямку Молодіжного Geely CK наздогнала ВАЗ-2109. На місці працюють патрульні.


Крайній лівий ряд зайнятий.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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