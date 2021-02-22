У Лубнах з сім'ї вилучили двох дітей, яких мати систематично лишала самих удома

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 577

Жінка не відповідала на дзвінки, коли соцслужби та поліція приїхали з перевіркою

У Лубнах з сім'ї вилучили двох дітей, яких мати систематично лишала самих удома. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





Про ситуацію у родині до поліції повідомив місцевий чоловік, який наголосив, що діти нерідко залишаються вдома без нагляду дорослих.





На місце поїхали правоохоронці та спеціалісти служби у справах дітей. Там вони зустріли 12-річного хлопчика та 8-річну дівчинку. Матері вдома не було, і на телефонні дзвінки вона не відповідала.





Відносно матері складено адміністративний протокол за статтею 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Умови, у який проживають та виховуються діти, перевіряють. Брат та сестра знаходитимуться в Лубенському дитячому соціально-реабілітаційному центрі на період перевірки.