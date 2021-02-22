Для розвідників на Світлодарську дугу з «Телеграфа» відправили «ништяков»

З Кременчука на передову для українських військових відправили «ништяков». Видавець видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов на своїй сторінці в фейсбуці відзвітувався за допомогу, яку надали кременчужани через «ТелеграфЪ».
Також для військових докупили «ништяков» за 700 грн, які кременчужани принесли у приймальню видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).
Допомога до військових відправилася 20 лютого.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).