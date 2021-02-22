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Кременчук, Помощь военным

Для розвідників на Світлодарську дугу з «Телеграфа» відправили «ништяков»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 376

 

Дякуємо кременчуцьким фірмам та підприємствам за допомогу

З Кременчука на передову для українських військових відправили «ништяков». Видавець видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов на своїй сторінці в фейсбуці відзвітувався за допомогу, яку надали кременчужани через «ТелеграфЪ».


- По факту отправки очередной посылки с солдатскими полезностями отчитываюсь за доверенные мне средства. Приёмная «Телеграфа» - добрый (неизвестный) человек принёс три пары ватных штанов для соответствующей погоды - доставлено. Наши многолетние партнёры передали на Светлодарскую дугу для украинских разведчиков одного из подразделений: коробка сырокопченой колбасы от «Кременчукмясо», сигареты (куда ж без них на войне) - Торговый дом «Бордо», кофе, шоколад и конфеты к чайной церемонии в блиндаже - сеть магазинов «Принцип». Ребята, спасибо вам - знаю, что вы никогда не откажете. Сам чутка добавил недостающее, посуетился, сегодня 20 кило груза уехало. Пацаны, ловите там! И - да, возвращайтесь целыми и невредимыми, - написав на своїй сторінці Сергій Кулясов.


Також для військових докупили «ништяков» за 700 грн, які кременчужани принесли у приймальню видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).


Допомога до військових відправилася 20 лютого.


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога війна
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Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

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