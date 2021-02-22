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У Кременчуці затримати зловмисників, які обкрадали автівки: власників просять впізнати свої речі

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 914 Коментарів: 2

 

Якщо на фото ваше майно - телефонуйте до поліції

Правоохоронці затримати зловмисників, які обкрадали автівки. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Крадії - місцеві чоловіки у віці 43 та 34 років. Раніше в них вже були проблеми з законом. «Працювали» у місті вони тривалий час, брали усе, що можна було легко продати. 


 


Під час санкціонованих обшуків у чоловіків знайшли купу крадених речей, а також боєприпаси та спецзасоби.


Правоохоронці закликають потерпілих власників впізнати свої речі на фото та звернутися до поліції за тел. 067-116-19-36, 098-739-26-30 або 102. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: крадіжка
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Коментарі: 2

670
evil:
Сьогодні, 16:25

Самое лучшее наказание это с украденных ими же акуммуляторов провода накинуть на одно место...до полной разрядки...В качестве воспитательной превенивной наказательной меры это более действенно, чем условный срок который им дадут...


6 0
21
raduga:
Сьогодні, 16:54

Сегодня по Леси Украинки, 138 бомбанули 2 авто. Не они ли случайно?


0 0

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