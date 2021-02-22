У Кременчуці затримати зловмисників, які обкрадали автівки: власників просять впізнати свої речі

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 914 Коментарів: 2

Якщо на фото ваше майно - телефонуйте до поліції

Правоохоронці затримати зловмисників, які обкрадали автівки. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Крадії - місцеві чоловіки у віці 43 та 34 років. Раніше в них вже були проблеми з законом. «Працювали» у місті вони тривалий час, брали усе, що можна було легко продати.









Під час санкціонованих обшуків у чоловіків знайшли купу крадених речей, а також боєприпаси та спецзасоби.





Правоохоронці закликають потерпілих власників впізнати свої речі на фото та звернутися до поліції за тел. 067-116-19-36, 098-739-26-30 або 102.