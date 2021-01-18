«Покупки из супермаркета привезли прямо под калитку. Бесплатно»

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Покупки онлайн: уже и в супермаркеты за покупками можно не ходить. Продукты и носки привезут домой, иногда даже бесплатно. Что в городе можно заказать с онлайн-доставкой на дом и во сколько это обойдется

Пока на улице разыгрались морозы, а на календаре до сих пор локдаун, самое время отставить походы по магазинам. И попробовать заказать к себе «на этаж» онлайн.





Можно уже не ходить за продуктами в супермаркеты: их привезут на дом. При необходимости, с теми же носками, которые пока не могут продать в торговом зале. Несколько сетей супермаркетов предлагают услугу бесплатной доставки или за дополнительную плату. Чтобы доставка была бесплатная, заказ должен быть на определенную сумму. Если покупаете меньше «порога», то за доставку нужно долатить около 50 грн.









Пока что мы нашли услугу доставки в Fozzi (до 24 января – бесплатно от 250 грн). В «Сильпо» нам предложили бесплатную доставку при покупке от 500 грн. В АТБ – от 300 грн при оплате картой Mastercard (действовала до 20 января).





Кременчужанка Ирина говорит, что уже пользуется услугой доставки продуктов для своей семьи:





– У меня пожилой отец, живет в Песчаном, и хочется, чтобы он пореже выбирался в город, да и вообще в магазины. Автомобиля, чтобы регулярно затаривать его покупками из супермаркета, нет. Плюс сама часто в разъездах, приходится просить друзей завезти покупки. Еще с марта искала, кто доставляет продукты из супермаркетов, и не было ни одного предложения. Только предложения от частников, которые хотят подзаработать курьерами: это минимум 200-300 грн сверху к покупке. Недавно узнала, что Fozzy делает доставку продуктов по городу и в близлежащие села. Сейчас, на время локдауна, при заказе от 250 грн это бесплатно. В декабре бесплатная доставка вроде была от 500 грн, а если сумма заказа меньше, то сверху 40 грн за доставку. Но как по мне, чтобы завезти продукты к сельскому домику это вообще мелочи.



Вместе с Ириной делаем заказ для ее отца. На сайте сперва выбираем город Кременчуг. Переходим во вкладку «каталог товаров». Они разделены по категориям: мясо, чай-кофе, кондитерка, продукты без глютена, гастрономия, молочка, бытовые товары и еще куча всего. Носки тоже можно купить, если что. Можно посмотреть товары по акции.









Товары можно отсортировать по алфавиту, от дешевых к дорогим и наоборот. Выбрать бренд, ценовой диапазон. А можно просто вбить в поиск ключевое слово, если лень искать по категориям.





Выбранные товары попадают в корзину. В списке Ирины продуктов на 389 грн. Стандартный набор: молоко, сыр, творог, кефир, селедка, чай, конфеты, хлеб, мандаринки, растительное масло и другая снедь.





Дальше указываем имя, фамилию, электронку, адрес доставки, мобильные телефоны: ее и отца. Можно написать, есть ли лифт, домофон, консьерж. Также есть возможность указать желаемое время доставки.





За продукты Ирина расплачивается кредитной картой сразу же на сайте. Но можно оплатить и по чеку наличкой при получении товара.





На ее карте блокируется немного больше денег, чем указано по чеку: около 425 грн. Это из-за весового товара: мандаринок и конфет, которые она положила в корзинку. Когда в магазине их взвесят, то сумму уточнят и с карты спишут все по чеку.





Сразу же пришла смс о том, что заказ принят. На электронке появился детальный чек с описанием товара.





Где-то через час Ирине позвонили, чтобы уточнить адрес доставки. А затем девушке позвонил оператор, чтобы уточнить заказ по некоторым позициям. Не оказалось определенной марки творога и ей предложили альтернативу.





Собственно, на этом все: через 4 часа позвонил курьер, которому оставалось минут десять до сельского домика отца Ирины в Песчаном.





– Я объяснила курьеру, где найти мой домик в деревне, парень все понял. Покупки из супермаркета привезли отцу прямо под калитку. Бесплатно. От заказа до времени доставки прошло всего 4 часа. Товарами он был доволен: никакой просрочки или гнили, все нормально. Ему вручили чек: 385 грн. Именно столько в итоге списали с моей карты. То есть, не стоит пугаться, если на карте сразу заблокировало сумму немного больше из-за весового товара. Счет выставят по факту, когда его взвесят.









Была счастлива, потому что мне не нужно сбегать с работы и двумя маршрутками везти ему все это с Молодежного. И в моем случае, еще и дорога в два конца обошлась бы около 30 грн плюс час-полтора моего времени. Я не знаю, почему так долго у нас не появлялись сервисы по доставке еды из магазинов, я только двумя руками «за».









Аналогичный сервис мы нашли в «Сильпо». В интернет-магазине товары разделены на категории: выбираем кефирчик и селедку, забрасываем в корзину. Адрес доставки можно определить автоматически или вбить вручную. Когда товаров набралось на 500 грн, сервис предложил доставку за 1 копейку. До этого система выдавала, что стоимость доставки – 50 грн.





В АТБ оказалась немного иная система. Стоимость доставки зависит от удаленности выбранного магазина от адреса доставки.





Сеть магазинов запустила адресную доставку онлайн заказов из своего интернет-магазина вместе со службой курьерской доставки и Ipost. Курьеры получают от операторов заявки на доставку оформленных заказов в конкретных магазинах торговой сети и доставляют заказчику.





С 10 декабря до 20 января проходила акция: была бесплатная доставка при оплате MasterCard и товара на сумму от 300 гривень.





Но в целом, стоимость доставки до 3 км – 49 гривень, от 3 км – 80 грн. Поэтому, стоит выбрать магазин, который находится неподалеку от вас, если собираетесь делать заказ. Обещанный срок доставки – до часа. Услуга не круглосуточная: заказы, поступившие после 21:00, отдают на следующий день после 11:00. Окончательная сумма оплаты фиксируется непосредственно после того, как собран заказ (на случай, если цены на полках и на сайте оказались разными).





Также можно собрать себе «корзину» дома и просто забрать ее в магазине: чтобы не ходить по торговому залу, а просто взять уже готовый пакет.







Носки, трусы, косметика и бытовуха: как доставить на дом бесплатно









Watsons тоже предлагает бесплатную курьерской доставку на дом. Стоимость заказа, указанная на сайте – от 600 грн (доставка не производится в воскресенье и по праздникам). Но когда мы оформляли заказ, то нам предложили доставку за 1 копейку при заказе от 400 грн. Можно рассчитаться сразу же картой на сайте или отдать деньги при получении товара.









У сети магазинов ЕVA Кременчуг не попадает в число городов, где можно заказать курьерскую доставку. Но можно собрать заказ онлайн и забрать его из магазина. Это бесплатно, если стоимость заказа от 99 грн.









Куда бежать, если нужна печать и канцтовары









– Мне срочно понадобилось распечатать документы, и как раз после 8 числа, когда все было уже закрыто из-за локдауна, – делится с нами кременчужанка Ирина. - Кинулась по магазинам, а бумажку просто негде распечатать. Тем более, мне нужна цветная печать. Только потом, когда было уже поздно, я узнала, что, оказывается, можно отправить все на печать онлайн по вайберу, фейсбуку и потом просто прийти забрать распечатку. Или бумажки доставят с курьером.





В сети магазинов «Принцип» сообщили, что для печати действительно достаточно отправить нужные файлы на эмейл или вайбер. А затем забрать их из магазина. Также канцтовары и все остальные товары продают онлайн и принимают заказы по телефону.





Заказ можно забрать из магазина или доплатить за курьерскую доставку:

– Можно заказывать все, что есть на нашем сайте. У нас есть много игр, чтобы карантин был нескучным. Носки - особенно актуально))) Покупатель делает заказ на сайте или в телефонном режиме. Мы проверяем наличие и возможность отгрузки (есть ли весь товар именно на складе). Затем мы отправляем реквизиты для отправки (на время локдауна мы можем принимать только оплату на карту при самовывозе). Покупатель оплачивает, приходит к нам по адресу: ул. Шевченко, 32, сообщает по телефону, что он пришел - и мы отдаем заказ. Если нужна доставка, то оплата может быть как на карту, так и наличными курьеру.





Доставка по центру до Водоканала - 30 грн. Крюков, Раковка и все, что дальше Водоканала, Молодежный - 50 грн. Доставка на правый берег: вторник и четверг; Молодежный: понедельник, среда, пятница; центр и нагорная часть: каждый день.













Сколько возьмут за доставку лекарств







Пока мы не нашли ни одну сеть аптек, которая имеет собственную доставку. Но с марта заработал сайт liki24, который сотрудничает с доставкой от Glovo. Доставка не бесплатная: за лекарство нужно заплатить в зависимости от стоимости заказа.

Вот что нам предложили по Кременчугу. Когда мы положили в нашу корзинку лекарств на 1500 грн, за доставку сверху нужно доплатить 44 грн. Когда сумма заказа была более 600 грн, тоже 44 грн. А вот при заказе от 450 грн нам предложили заплатить 69 гривень за доставку. Если сумма еще меньше, то стоимость доставки 89 грн. За эти деньги лекарства обещают доставить через пару часов. Но есть много «но».









Не все лекарства могут быть доставлены курьером. Например, не привезут инсулин, потому что он требует определенной температуры хранения. Откажут в доставке, если медикаменты числятся в перечне наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых препаратов, прекурсоров.





В заказе не должно быть более 5 препаратов, а общая сумма – не более 2000 грн. Лекарства ищут в аптеке, расположенной в радиусе 5 км от дома заказчика, а если курьеру придется побегать по разным аптекам, то стоимость доставки может возрасти.

Цена на препараты может отличаться от цены, указаной на сайте. А срок доставки, с одобрения заказчика, могут перенести на следующий день. В общем, пока с доставкой лекарств все сложно.







Суши, пицца, пиво, тортики: сколько стоит доставка еды







Из готовых вариантов чаще всего на заказ предлагают суши и все, что с ними связано. А также пиццу и пиво на разлив. Стоимость доставки зависит от суммы заказа. Чаще всего доставка заказа от 300-400 грн бесплатная. В сети «Портер» при заказе от 150 грн фиксированная цена доставки – 30 грн. Встречается, что доставка зависит от расположения: дороже всего 3-й Занасыпь, 60 грн. Внимательнее читайте правила: некоторые сайты указывают, что оплата только наличкой курьеру.









Доставка тортиков из Лукаса оказалось бесплатной. Нужно только выбрать тортик из каталога (или придумать его, используя конструктор), указать срок доставки и оплатить картой или наличными курьеру при доставке. А ещё можно сделать доставку сюрприз по указанному адресу, сказав об этом менеджеру. Выпечка из «Илоны» при заказе от 100 гривень – 30 гривень за доставку под подъезд.













Заказать курьера «для всего»







На сайте «кабанчик» целый прайс курьерских предложений. Стоимость работы курьера – от 80-100 гривень за услугу: доставка готовой еды, лекарств, алкоголя ночью. Можно связаться с кем-то из курьеров – их фото, рейтинги и отзывы прилагаются. Верить им или нет, дело каждого. Можно посмотреть, что и кому заказывали: например, забрать документы и отправить новой почтой, доставить круассаны, сантехнические трубы и аквариумных рыбок. Встречаются и отзывы, что курьер задрал за услугу сумму, в полтора раза выше стоимости самого товара.







«Сигареты бегают за мной»









Сигареты можно добыть онлайн в тех же супермаркетах, вместе с молоком и кефиром. Кременчужанка Алина говорит, что давно не ходит за ними в магазин: покупает сразу блоками:





– У меня Iqos. Стики к нему заказываю на их официальном сайте. Стоимость блока 550 грн, а у них доставка товара при сумме около 250 грн бесплатна. Мне удобнее вызвать курьера, чем каждый раз покупать пачку в супермаркете. Указываю время, когда удобно получить. Если меня в это время не оказывается дома, договариваемся с курьером, куда и во сколько он подъедет. Как-то завозили мне их по-другому адресу, когда я была в гостях. Тот случай, когда сигареты просто бегают за мной, потому как если их не вручат в выбранный день, то курьер может получить штраф. Все оплачиваю при получении. Хотя на сайте написано, что платить курьеру только наличкой, обычно перебрасываю курьеру просто на карту: мне так удобнее.







