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Кременчук, Культура, Кременчуг

Гнів богів, Top Gear і Одеса: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 237

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


  

Валентин Тарасов «Чеслав. Ловец тени»

Це друга книга про пригоди Чеслава та його друзів, яка повертає читача на два тисячоліття у минуле.

Славно погостювали у родичів Чеслав і Кудряш, але прийшов час повертатися додому. А там – біда. Усі будинки, де побували загадкові мандрівники, спалені, а люди померли. Невже це гнів древніх богів, що забороняють давати притулок чужинцям? Чеслав повинен дізнатися правду. Але вона може коштувати йому життя…

Джеремі Кларксон «Кларксон та світ довкола»

Ця книжка нагадує серію знімків, які відображають життя нашого світу на початку XXI століття. Життя, яким його бачить один із найвідоміших і найдотепніших британців сучасності – Джеремі Кларксон, багаторічний ведучий телешоу «Top Gear». Автор ділиться враженнями про мандри (переважно Європою, проте іноді його заносить і далі – до Америки, Барбадосу, Нової Зеландії і на полінезійський острів Бора-Бора). А ще розповідає, чому, наприклад, не варто полювати на лисиць на п’яну голову і як позбутися крикету, а ще чому сучасні європейці розучилися ризикувати. Ну й гумор – справжній британський гумор, шанувальники якого точно не будуть розчаровані.

  
 

Ирина Лобусова «Имя врага»

1966 рік. Одеса. У парку знаходять труп невідомого чоловіка. Оперуповноважений Ємельнов, що приїхав на виклик, швидко встановлює, що це тричі судимий злодій на прізвисько Павук. А через якийсь час виявляють, що в своїй квартирі повісився знаменитий скрипаль Семен Ліфшиць. Проводячи розслідування, Ємельянов розуміє, що ці загадкові смерті тісно пов'язані між собою. І зв'язок цей тягнеться з їхнього дитинства…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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