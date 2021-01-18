Гнів богів, Top Gear і Одеса: що кременчужанам почитати на вихідних

Валентин Тарасов «Чеслав. Ловец тени»

Це друга книга про пригоди Чеслава та його друзів, яка повертає читача на два тисячоліття у минуле.

Славно погостювали у родичів Чеслав і Кудряш, але прийшов час повертатися додому. А там – біда. Усі будинки, де побували загадкові мандрівники, спалені, а люди померли. Невже це гнів древніх богів, що забороняють давати притулок чужинцям? Чеслав повинен дізнатися правду. Але вона може коштувати йому життя…