Гнів богів, Top Gear і Одеса: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Валентин Тарасов «Чеслав. Ловец тени»
Це друга книга про пригоди Чеслава та його друзів, яка повертає читача на два тисячоліття у минуле.
Славно погостювали у родичів Чеслав і Кудряш, але прийшов час повертатися додому. А там – біда. Усі будинки, де побували загадкові мандрівники, спалені, а люди померли. Невже це гнів древніх богів, що забороняють давати притулок чужинцям? Чеслав повинен дізнатися правду. Але вона може коштувати йому життя…
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Джеремі Кларксон «Кларксон та світ довкола»
Ця книжка нагадує серію знімків, які відображають життя нашого світу на початку XXI століття. Життя, яким його бачить один із найвідоміших і найдотепніших британців сучасності – Джеремі Кларксон, багаторічний ведучий телешоу «Top Gear». Автор ділиться враженнями про мандри (переважно Європою, проте іноді його заносить і далі – до Америки, Барбадосу, Нової Зеландії і на полінезійський острів Бора-Бора). А ще розповідає, чому, наприклад, не варто полювати на лисиць на п’яну голову і як позбутися крикету, а ще чому сучасні європейці розучилися ризикувати. Ну й гумор – справжній британський гумор, шанувальники якого точно не будуть розчаровані.
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Ирина Лобусова «Имя врага»
1966 рік. Одеса. У парку знаходять труп невідомого чоловіка. Оперуповноважений Ємельнов, що приїхав на виклик, швидко встановлює, що це тричі судимий злодій на прізвисько Павук. А через якийсь час виявляють, що в своїй квартирі повісився знаменитий скрипаль Семен Ліфшиць. Проводячи розслідування, Ємельянов розуміє, що ці загадкові смерті тісно пов'язані між собою. І зв'язок цей тягнеться з їхнього дитинства…