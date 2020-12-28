Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 528

Вторым в цикле китайского гороскопа идет год Быка. По легенде, это животное первым откликнулось на приглашение Будды, но предприимчивая Крыса в последний момент опередила его

С тех пор сильный, но терпеливый Бык всегда немного позади. Чего от него ждать - читайте в гороскопе на 2021 год по знакам зодиака.





ОВЕН. 21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ





Деньги, бизнес





Последние три года были однозначно благоприятны для вас. Однако в течение 2021 года придется решать сложные и спорные вопросы с кем-то из доверенных лиц, со старыми друзьями или некими высокопоставленными персонами. Скорее всего, речь пойдет о финансах или другой крупной собственности. Только в декабре наметится явный прогресс, а в 2022 году ситуация значительно улучшится — все сложные и спорные вопросы будут урегулированы. С финансами в 2021 году возможны и провалы, и успехи. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своему окружению





Любовь, семья





Не исключено, что в течение всего года на нужды детей из семейного бюджета будут уходить достаточно крупные суммы. Отношения с родственниками становятся очень важными. Во всех проблемных ситуациях этого года вы сможете найти поддержку в кругу ближайшей родни. Отношения влюбленных могут постоянно проверяться на прочность и главной темой возможных проблем, к сожалению, станут деньги.





Здоровье





Вы полны энергии, сил, и это поможет справиться с проблемами и в делах, и в личной жизни.









ТЕЛЕЦ. 21 АПРЕЛЯ — 21 МАЯ





Деньги, бизнес





В вашей профессиональной деятельности начинается новый цикл, который может определить развитие событий на много лет вперед. У вас появится шанс получить новую работу или начать новое дело. Но неопределенная ситуация может длиться довольно долго, поэтому звезды настоятельно советуют всем представителям вашего знака быть гибче и дипломатичнее. А если дело зайдет в тупик, то было бы желательно привлечь к переговорам кого-то из друзей или высокопоставленных покровителей. Доходы многих представителей вашего знака несколько увеличатся, а расходов станет меньше.





Любовь, семья





Личная жизнь может оказаться неровной и беспокойной. Тяга к новому, а может быть и к другим, более интересным отношениям, заставит многих представителей вашего знака полностью поменять свою жизнь. Сложные отношения с родственниками, беспокоящие вас в 2020 году, несколько стабилизируются.





Здоровье





Вашему здоровью ничто не грозит. Однако, в течение всего года, и особенно в январе, феврале и декабре есть большая вероятность травм и различных экстремальных ситуаций. Примите меры предосторожности.









БЛИЗНЕЦЫ. 22 МАЯ — 21 ИЮНЯ





Деньги, бизнес





В профессиональном плане открываются новые перспективы и в ряде случаев они связаны с переездом. Вместе с тем, полноценной работе могут мешать неожиданные проблемы, которые несколько заморозят продвижение вперед. Вашим планам и делам может помешать сложная международная обстановка. В феврале, июне и декабре высока вероятность проверок и возможно появление или возобновление юридических проблем. Больших доходов не будет, но и расходы предсказуемы и разумны.





Любовь, семья





В этот год люди одинокие могут встретить интересного человека, и любовь достигнет стадии, когда придется более серьезно задуматься о будущем. Затмения этого года заставят многих полностью пересмотреть существующие отношения. Могут возникнуть проблемы с родственниками второй половины. Причиной этого могут быть интриги, неожиданное появление порочащей вас информации, слухи и сплетни.





Здоровье





В течение всего года ваш энергетический потенциал достаточно высок и заболевания вам не страшны. Однако звезды настоятельно рекомендуют быть внимательнее в поездках и за рулем.





РАК. 22 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ





Деньги, бизнес





Для многих представителей вашего знака 2021 год окажется сложным. Придется разбираться с проблемами прошлых лет, отдавать долги, выполнять различные, взятые на себя обязательства. Предприниматели могут вступить в конфликт с кем-то из высокопоставленных персон из-за серьезных денежных сумм, и здесь вы можете многое потерять. Поэтому в финансовом отношении 2021 год очень тяжел. Деньги будут уходить постоянно. Помните о том, что любые финансовые риски сейчас не оправданы.





Любовь, семья





Личная жизнь также оставляет желать лучшего. Разведенные и разводящиеся супруги могут бурно делить имущество. Шансы на выигрыш у вас невелики, поэтому ищите возможности компромисса. Любовные романы начнут «пробуксовывать» и в ряде случаев это связано с разными взглядами на жизнь или финансовыми проблемами. При этом раскладе от отношений не останется камня на камне.





Здоровье





Этот невезучий год может принести и ряд проблем со здоровьем. Многим в 2021 году придется заботиться и о здоровье кого-то из близких.





ЛЕВ. 23 ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА





Деньги, бизнес





Предприниматели неожиданно выяснят, что их взгляды кардинально отличаются от взглядов партнеров. Это приведет к конфликту, а в ряде случаев речь пойдет и о разделе дела. Служащий в 2021 году столкнется с жесткой конкуренцией. Самыми сложными месяцами в профессиональном плане могут стать вторая половина января, февраль, май, декабрь. Ближе к концу года многие встанут перед сложным выбором — продолжать ли то, что начато? И многие ответят на этот вопрос отрицательно. В финансовом отношении этот год может сложиться неровно. Ситуация улучшится только в 2022 году, а год 2021 нужно просто пережить.





Любовь, семья





Затмения этого года проходят в любовном секторе вашего неба, а это значит, что в одиночестве сидеть не придется. У людей одиноких появится шанс завязать интересный роман. Будьте готовы, что у близкого человека возникнут проблемы, и вам предстоит нелегкая задача взять их часть на свои крепкие плечи.





Здоровье





В этом году ваш энергетический потенциал невысок, однако заболеваний удастся избежать, если соблюдать режим дня и не забывать об отдыхе.









ДЕВА. 24 АВГУСТА — 23 СЕНТЯБРЯ





Деньги, бизнес





2021 год может оказаться поворотным для вашего дела и смелых карьерных мечтаний. Работы будет много, дела идут вперед, но главной проблемой этого года могут стать отношения с партнерами из других городов или стран. На служащего могут возложить дополнительные обязанности, и они будут неплохо оплачены. В финансовом плане 2021 год может сложиться лучше предыдущего. Денег становится больше, но и трудиться придется изо всех сил.





Любовь, семья





Дела на личном фронте могут быть отодвинуты на второй план, поскольку главное — работа. Супруги проживут этот год без радости, но и без печали. Отношения с родственниками оставляют желать лучшего, возможна ссора.





Здоровье





В течение всего года ваш энергетический потенциал невысок, поэтому здоровый образ жизни для вас — необходимость. Осторожность не помешает тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями позвоночника и различными проблемами гормональной системы.





ВЕСЫ. 24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ





Деньги, бизнес





В первой половине 2021 года воцарятся хаос и неразбериха — главные спутники любых перемен. Главнейшая проблема всего года — деньги. И, если в самом начале года — январе и феврале вам придется отдать огромные, по вашим меркам, суммы, то помните, что это не в последний раз. Строго следуйте собственным интересам и помните о том, что компромисс может быть только взаимовыгодным — любая уступка с вашей стороны чревата отступлением в дальнейшем. Наверстать растраченное удастся уже в 2022 году, так что переживать не стоит.





Любовь, семья





Год достаточно интересен для личной жизни, но вместе с тем и беспокоен. Молодое поколение поднимет настоящий «бунт на корабле», и в ряде случаев обойдется это недешево для бюджета семьи. Многие затеют серьезную стройку — это может быть либо семейный бизнес, либо реконструкция жилья. У влюбленных возможны вспышки ревности, разногласия и финансовые проблемы с нормализацией ситуации только к концу года.





Здоровье





Вы здоровы, энергичны и очень привлекательны, что отметят все, с кем вас сведет судьба.





СКОРПИОН. 24 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ





Деньги, бизнес





Прежде всего стоит приготовиться к сюрпризам. Предприниматели и начальники могут вступить в конфликт с деловыми партнерами, и на кону окажется земля или крупная недвижимость. Компромиссное решение найдется только к декабрю 2021 года. Служащий в первой половине года может столкнуться с жесткой конкуренцией, а во второй — с большими переменами в своей организации. Вполне вероятна смена кого-то из руководства. Скучать не придется — наиболее сложные периоды 2021 года — вторая половина января, февраль, вторая половина мая, июнь, декабрь. С деньгами возникнут проблемы в течение всего года.





Любовь, семья





Основные события 2021 года будут происходить на личном фронте. Недружные супруги могут часто ссориться и, может быть, предпочтут расставание. У дружных пар могут возникнуть проблемы с домом, квартирой или какой-то другой недвижимостью. Дети радуют, ближе к концу года станет ясно, что в их делах начинается отличная полоса.





Здоровье





В 2021 году ваш энергетический потенциал невысок. Молодым и здоровым стоит последить за весом, помнить о пользе спорта и умеренного питания.





СТРЕЛЕЦ. 23 НОЯБРЯ — 22 ДЕКАБРЯ









Деньги, бизнес





В 2021 году идеи и дела большинства неугомонных представителей вашего знака будут связаны с другими городами или странами. Планы — это только полдела, а их реальное воплощение может натолкнуться на сильное противодействие различных обстоятельств. В одном случае это законы чужой страны, а в другом — ваше несоответствие масштабным планам и делам. Наиболее сложные периоды 2021 года — вторая половина января, февраль, вторая половина мая, июнь, декабрь. Деньги будут приходить и уходить. Но это процесс рабочий, поэтому поводов волноваться нет. Несмотря на это, вам удастся добиться поставленных целей, и уже 2022 год покажет, что трудились вы не зря.





Любовь, семья





Для личной жизни 2021 год — это время важных перемен. Многие запланируют переезд. У представителей вашего знака возникнут проблемы с родственниками, которые предъявят к вам претензии. Затмения, которые в течение всего года происходят в вашем знаке, а также в знаке напротив, заставят тех, кто недоволен своей семейной или романтической жизнью, серьезно пересмотреть отношения.





Здоровье





В течение всего года ваш энергетический потенциал достаточно высок, однако звезды настоятельно рекомендуют вам быть внимательнее в поездках и за рулем.









КОЗЕРОГ. 23 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ





Деньги, бизнес





В делах профессиональных радикальные перемены вам не грозят. Вы создали крепкую базу, она стабильно работает и может обеспечить вас всем необходимым. У предпринимателей медленно, но верно зреют планы, связанные с развитием своего дела. У служащих реально укрепление профессиональных позиций. Вас ждут растущие доходы, но и расходы будут увеличиваться — будут расти потребности близких людей и, прежде всего, детей.





Любовь, семья





Личная жизнь особенной стабильностью не отличается. Начнуться проблемы с детьми — они могут вести себя вызывающе, дерзко. К тому же в течение всего 2021 года на нужды детей будут уходить приличные суммы. Для большинства влюбленных 2021 год — это серьезное испытание на прочность. Вам придется что-то предпринять для развития отношений, но это будет трудный шаг во всех смыслах этого слова.





Здоровье





Ваш энергетический потенциал невысок, к тому же возможны частые перепады настроения, связанные с различными жизненными коллизиями. Звезды рекомендуют в течение всего года вести исключительно здоровый образ жизни и научиться смотреть на проблемы сверху, немного отстранившись от них.





ВОДОЛЕЙ. 21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ





Деньги, бизнес





В году грядущем у вас появятся новые профессиональные возможности. Вы станете увереннее в себе и настроитесь на полную реализацию ресурсов, имеющихся в наличии. Однако в 2021 году придется столкнуться с рядом неожиданных проблем. Конфликты с оппонентами, связанные с недвижимостью будут длиться весь год и, в конечном итоге, закончатся вашей победой. Финансовая ситуация несколько улучшится, и особенно это станет заметным ближе к концу года.





Любовь, семья





Затмения 2021 года акцентируют сектор неба, связанный с различными любовными историями, а это значит, что многие представители вашего знака задумаются о неожиданной смене статуса. Человек, которого вы давно и неплохо знаете, может предъявить на вас свои права, и в ряде случаев это чревато расставанием с прошлыми привязанностями или разводом.





Здоровье





В течение всего года звезды рекомендуют вам заботиться о себе и вести исключительно здоровый образ жизни. Суровый Сатурн обосновался в вашем знаке, а это планета долга, дисциплины и ответственного отношения ко всему.





РЫБЫ. 21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА





Деньги, бизнес





Это год испытания на прочность. Те, кто имеют давние юридические проблемы, столкнутся с их неожиданным поворотом. Могут возникнуть разногласия с коллегами из других городов или стран, которые могут изменить свои намерения, и в результате общее дело затормозится. У служащего возникнут разногласия с коллегами, и в результате он может подумать о другом приложении своих талантов. Учтите и то, что в 2021-м году окружающим будут видны не столько ваши достоинства, сколько различные недостатки, а потому контролируйте все, что вы делаете и говорите. Только в последние дни декабря, когда Юпитер перейдет в ваш знак, можно будет смело сказать — вы выбрались из проблем.





Любовь, семья





Влюбленные со стажем примут решение о браке или хотя бы о совместном проживании и непременно приобретут жилье. Прекращение профессиональной деятельности у женщин вашего знака может быть связано с беременностью и браком. Во многих семьях возникнут проблемы с родственниками.





Здоровье





Велика вероятность обострения старых хронических заболеваний, а также неожиданного появления новых. В течение всего года будьте также внимательны в поездках, за рулем — вероятность аварий, чрезвычайных происшествий в 2021-м году очень велика.

*По книге астролога Татьяны Борщ