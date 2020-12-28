Як зростатимуть пенсії кременчужан у 2021 році

Мінсоцполітики оприлюднило інформацію про п'ять етапів підвищення пенсій в наступному році.

Із 1 січня пенсії зросли з 2 100 грн до 2 400 грн завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 6 тис грн. Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 35 років для чоловіків і 30 років – для жінок.

Із 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.

Із липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2 500 грн.

Натомість українці віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 грн, а розмір їх мінімальної пенсії становитиме 2 600 грн.