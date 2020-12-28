Як зростатимуть пенсії кременчужан у 2021 році
Сьогодні, 10:01
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На пенсіонерів чекає п'ять етапів підвищення пенсій, зазначають у Мінсоцполітики. Перший настав уже з 1 січня, але для певної категорії пенсіонерів
Мінсоцполітики оприлюднило інформацію про п'ять етапів підвищення пенсій в наступному році.
Чого чекати пенсіонерам:
- Із 1 січня пенсії зросли з 2 100 грн до 2 400 грн завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 6 тис грн. Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 35 років для чоловіків і 30 років – для жінок.
- Із 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.
- Із липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2 500 грн.
- Натомість українці віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 грн, а розмір їх мінімальної пенсії становитиме 2 600 грн.
- У грудні також на 80 грн зросте мінімальна пенсія – українці отримуватимуть не менше 1 934 грн.
Ось календар підвищення пенсій від Мінсоцполітики.
Примітка: липневе підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн відтерміноване на грудень, оскільки ВР, ухваливши Держбюджет, відтермінувала підвищення мінімальної зарплати - а це підвищення пенсій залежить від її показника.