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Як зростатимуть пенсії кременчужан у 2021 році

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 023 Коментарів: 3

На пенсіонерів чекає п'ять етапів підвищення пенсій, зазначають у Мінсоцполітики. Перший настав уже з 1 січня, але для певної категорії пенсіонерів

Мінсоцполітики оприлюднило інформацію про п'ять етапів підвищення пенсій в наступному році. 


Чого чекати пенсіонерам:

  • Із 1 січня пенсії зросли з 2 100 грн до 2 400 грн завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 6 тис грн. Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 35 років для чоловіків і 30 років – для жінок.
  • Із 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.
  • Із липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2 500 грн.
  • Натомість українці віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 грн, а розмір їх мінімальної пенсії становитиме 2 600 грн.
  • У грудні також на 80 грн зросте мінімальна пенсія – українці отримуватимуть не менше 1 934 грн.

Ось календар підвищення пенсій від Мінсоцполітики. 

Примітка: липневе підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн відтерміноване на грудень, оскільки ВР, ухваливши Держбюджет, відтермінувала підвищення мінімальної зарплати - а це підвищення пенсій залежить від її показника. 


 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: пенсия пенсія пенсіонер підвищення пенсій

Коментарі: 3

2 560
zzzzzz:
Сьогодні, 10:16

та это доплата +400 грн 75-80 лет,  у тех у кого минимальная пенсия, или всем ?


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4
Ocean:
Сьогодні, 11:11

Ошибочка. До 2400грн поднимут тем кому 65 лет и больше и стаж : мужчины -35 лет, женщины - 30 лет, а не 30 и 25 лет как вы написали. Исправьте. А то многие пенсионеры зря обрадуются...


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133
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 11:34

Цитата: Ocean

Ошибочка. До 2400грн поднимут тем кому 65 лет и больше и стаж : мужчины -35 лет, женщины - 30 лет, а не 30 и 25 лет как вы написали. Исправьте. А то многие пенсионеры зря обрадуются...

Дякуєм за уважність


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