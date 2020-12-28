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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 4 158 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 593

  

На Полтавщины за добу виявили 269 нових випадків коронавірусу

4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 526 осіб;
  • летальних випадків – 73;
  • одужало – 4 693 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 078 251 особа;
  • одужало – 733 558 осіб;
  • летальних випадків – 18 927;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 504 випадки;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 83 випадки;
  • Дніпропетровська область – 234 випадки;
  • Донецька область – 162 випадки;
  • Житомирська область – 91 випадок;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 528 випадків;
  • Івано-Франківська область – 104 випадки;
  • Київська область – 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 352 випадки;
  • Миколаївська область – 314 випадків;
  • Одеська область – 285 випадків;
  • Полтавська область – 269 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 72 випадки;
  • Харківська область – 63 випадки;
  • Херсонська область – 75 випадків;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 300 випадків;
  • Чернівецька область – 134 випадки;
  • Чернігівська область – 45 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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