В Україні за добу виявили 4 158 нових випадків COVID-19

На Полтавщины за добу виявили 269 нових випадків коронавірусу
4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 526 осіб;
- летальних випадків – 73;
- одужало – 4 693 особи;
- здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 078 251 особа;
- одужало – 733 558 осіб;
- летальних випадків – 18 927;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 504 випадки;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 83 випадки;
- Дніпропетровська область – 234 випадки;
- Донецька область – 162 випадки;
- Житомирська область – 91 випадок;
- Закарпатська область – 50 випадків;
- Запорізька область – 528 випадків;
- Івано-Франківська область – 104 випадки;
- Київська область – 301 випадок;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 352 випадки;
- Миколаївська область – 314 випадків;
- Одеська область – 285 випадків;
- Полтавська область – 269 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 72 випадки;
- Харківська область – 63 випадки;
- Херсонська область – 75 випадків;
- Хмельницька область – 26 випадків;
- Черкаська область – 300 випадків;
- Чернівецька область – 134 випадки;
- Чернігівська область – 45 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.