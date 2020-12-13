Ціни на ялинки: за скільки можна забрати новорічну красуню додому

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 678 Коментарів: 6

Ціни, як і у минулому році, стратують від 60 грн



















Фото: Артем Коваленко

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили, що повз редакцію кременчужани почали носити ялинки – а отже, приготування до Нового року у місті йдуть повним ходом. Ми вирішили навідатися на ялинкові базари та поцікавитися, скільки коштуватиме новорічна хвоя у цьому році.









На точці продажу на перехресті вулиць Шевченка та Першотравневої торгують соснами вже з 15 грудня (і до 30 грудня включно). Ціни за 1 м стартують від 60 грн. Дерево висотою у 2,5 м у залежності від свого вигляду обійдеться кременчужанам у 200-300 грн. Любителі святкових ялинок великих розмірів тут зможуть знайти екземпляри по 3,5-4 м. Нові сосни підвозять кожного ранку близько 9.00, з 25 грудня поставки здійснюватимуть кілька разів на день.









Також ТЪ навідався й до Кременчуцького лісгоспу, тут продаж пухнастих зелених красунь розпочнеться з п'ятниці, 18 грудня. Кременчужани зможуть придбати як сосни, так і гілки, аби прикрасити свої оселі. Щоб ви були обізнані у цінах на новорічну хвою, публікуємо для вас прайс лісгоспу.



