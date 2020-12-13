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Ціни на ялинки: за скільки можна забрати новорічну красуню додому

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 678 Коментарів: 6

 

Ціни, як і у минулому році, стратують від 60 грн
Фото: Артем Коваленко

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили, що повз редакцію кременчужани почали носити ялинки – а отже, приготування до Нового року у місті йдуть повним ходом. Ми вирішили навідатися на ялинкові базари та поцікавитися, скільки коштуватиме новорічна хвоя у цьому році.



На точці продажу на перехресті вулиць Шевченка та Першотравневої торгують соснами вже з 15 грудня (і до 30 грудня включно). Ціни за 1 м стартують від 60 грн. Дерево висотою у 2,5 м у залежності від свого вигляду обійдеться кременчужанам у 200-300 грн. Любителі святкових ялинок великих розмірів тут зможуть знайти екземпляри по 3,5-4 м. Нові сосни підвозять кожного ранку близько 9.00, з 25 грудня поставки здійснюватимуть кілька разів на день.


Сосну за 55 грн і дорожче: у скільки цьогоріч кременчужанам обійдеться новорічна ялинка


Також ТЪ навідався й до Кременчуцького лісгоспу, тут продаж пухнастих зелених красунь розпочнеться з п'ятниці, 18 грудня. Кременчужани зможуть придбати як сосни, так і гілки, аби прикрасити свої оселі. Щоб ви були обізнані у цінах на новорічну хвою, публікуємо для вас прайс лісгоспу.


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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: елки новогодняя елка цены лесничество базар Новый год Новий рік
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

617
evil:
Сьогодні, 13:38

Неудерживое желание притащить домой мертвое дерево в виде свежесрубленной елки, исключительно для проведения единоразового обряда встречи нового календарного года, называется некродендрофилией.


11 12
179
stronzo:
Сьогодні, 13:56

Цитата: evil

Неудерживое желание притащить домой мертвое дерево в виде свежесрубленной елки, называется некродендрофилией.

невежеством, дремучей дикостью, варварством... angry

п.с. купите искусственную красавицу и закройте вопрос на года. 


7 6
617
evil:
Сьогодні, 14:07

Цитата: stronzo
п.с. купите искусственную красавицу и закройте вопрос на года. 

 

Присутсвует в наличии. Небольшая искусственная.

Я за то чтобы сажать деревья, а не вырубывать ради единоразовых алкогольных угарных плясок вокруг.

 

Растить дерево. Спилить для продажи. Использовать на протяжеии 7 дней в качестве аксессуара для алкогольного угара с пьяными хороводами. Выбросить. Заморачиваться с утилизацией.

Это ли не деградация?



Цитата: stronzo
невежеством, дремучей дикостью, варварством...

 

Тащить домой срубленные елки - это как раз имено навязанный дремучий совковый стереотип. 


6 7
431
shtai:
Сьогодні, 14:16

Как быть тогда с мясом? Представьте, что сосна на продажу это как тушка курицы-бройлера, которую вырастили чтобы потом зарезать. Они же не срезают дикорастущий лес, а заранее посаженые деревья. Или Вы и мяса не едите? 



Цитата: evil

Тащить домой срубленные елки - это как раз имено навязанный дремучий совковый стереотип. 

Один дома смотрели? Это тоже совковый стереотип?


6 3
92
1
ags:
Сьогодні, 14:24

Рубят деревья, дающие кислород, ради тупого обряда. И, ладно, когда это идёт на бумагу, мебель, но, вот на неделю-другую, чтоб шары развесить - это вообще дичь. Мы десяток лет пользуемся красивенной искуственной ёлкой. Ни мусора с неё, ни проблем с доставкой. Люди, когда вы уже научитесь ценить природу? Если бы все покупающие хотя бы одно дерево вырастили в своей жизни, уверен, покупать ёлку на новый год им бы не захотелось.


3 3
253
JJAbrams:
Сьогодні, 14:39

Цитата: shtai
Как быть тогда с мясом?
ну йолка вам ведь не нужна для выживания, правда?


1 0

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