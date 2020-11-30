Сосну за 55 грн і дорожче: у скільки цьогоріч кременчужанам обійдеться новорічна ялинка

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 492 Коментарів: 4

30 листопада на Полтавщині стартувала ялинкова кампанія, повідомляє пресслужба Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.





Цьогоріч лісівники планують реалізувати 55,6 тис. новорічних дерев. Ціни на ялинки від Полтавських лісівників залишаються на рівні минулих років: метрову сосну можна придбати за ціною від 55 гривень. Ціна залежить від висоти дерева. Минулого року ялинка до метра коштувала 54 грн, від метра до двох – 72 грн, від двох до трьох – близько 96 гривень.





Наразі розпочалася торгівля ялинками для гуртових покупців. Для населення торгівля розпочнеться у другій половині грудня. Новорічні дерева можна буде придбати у кожному лісгоспі чи лісництві, також будуть організовані виїзні торговельний майданчики, ярмарки й ринки.













Де ростуть новорічні ялинки





Минулого року напередодні свят реалізували 92,6 тис. новорічних ялинок на понад 5 млн грн. Такий попит на хвойні красуні від полтавських лісівників є традиційним, адже всі деревця екологічно чисті та естетично красиві.









Новорічні дерева заготовляють на спеціальних плантаціях, а також під час проведення важливих лісогосподарських заходів – рубок догляду — важливого виду рубки для майбутніх деревостанів у хвойних молодняках лісових культур до 10 річного віку. Тож ніякої шкоди лісовим насадженням у період ялинкової кампанії не було завдано.













Як не купити дерево у браконєрів





Купуючи ялинки, слід звернути уваги на її походження. Новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами: самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками. Спеціальні уніфіковані засоби містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Системі ЕОД вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості та форми власності. Перевірка походження ялинки відбувається шляхом введення номеру з уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті https://open.ukrforest.com/ . У випадку, якщо інформація на сайті відсутня це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.









Чому не варто рубати ялинку самому



Порушники, які вирішили добути ялинку незаконним шляхом, будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. За кожне зрубане в передноворічний період хвойне дерево на порушників накладається штраф і стягується збиток.





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