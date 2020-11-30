У Кременчуці четверо педагогів інфікувалися коронавірусом

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Нові випадки виявили у спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного та коледжі транспортної інфраструктури

У Кременчуці четверо педагогів інфікувалися коронавірусом. Про це йдеться у добовому зведенні за 1 грудня від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.





Двоє захворіли у Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного, а ще двоє – у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури.