Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці четверо педагогів інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 021

 

Нові випадки виявили у спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного та коледжі транспортної інфраструктури

У Кременчуці четверо педагогів інфікувалися коронавірусом. Про це йдеться у добовому зведенні за 1 грудня від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.


Двоє захворіли у Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного, а ще двоє – у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури.

ПО ТЕМІ:

У регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 педагоги захворіли на COVID-19

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: novayagazeta.ru
Теги: коронавірус коронавирус педагоги
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх