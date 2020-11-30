Нові випадки виявили у спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного та коледжі транспортної інфраструктури
У Кременчуці четверо педагогів інфікувалися коронавірусом. Про це йдеться у добовому зведенні за 1 грудня від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
Двоє захворіли у Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного, а ще двоє – у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури.