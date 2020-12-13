Вночі на Крюківському мосту працюють дорожники - рух буде дещо ускладнений

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На Крюківському мосту розпочалися дорожні роботи. Як повідомляє КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління», тривають вони з 20.30 до 4.00.





Дорожники ремонтують ушкоджені ділянки за допомогою рециклера – мобільної установки, що переробляє використаний асфальт у суміш для вторинної експлуатації. На даний час роботи проводяться в напрямку з лівого на правий берег Кременчука.



