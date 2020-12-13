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Кременчук

Вночі на Крюківському мосту працюють дорожники - рух буде дещо ускладнений

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 270

 

Кременчужан просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням

На Крюківському мосту розпочалися дорожні роботи. Як повідомляє КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління», тривають вони з 20.30 до 4.00.


Дорожники ремонтують ушкоджені ділянки за допомогою рециклера – мобільної установки, що переробляє використаний асфальт у суміш для вторинної експлуатації. На даний час роботи проводяться в напрямку з лівого на правий берег Кременчука.


До уваги водіїв транспортних засобів!

Ремонт шляхового покриття проводиться з метою безперебійної експлуатації мостового переходу в зимових умовах. У зв’язку з проведенням цих робіт у вечірні та нічні години на мосту буде дещо обмежено рух автомобільного транспорту. Кременчужан просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Крюковский мост ремонт дорог
компанія «Інтера Люкс»

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