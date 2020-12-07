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Недовго знижки діяли: мерія Кременчука хоче підвищити тарифи на опалення і гарячу воду

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 1 547 Коментарів: 10

 

Виконком уже підготував проєкти рішень про підвищення тарифів обом виробникам: і «Теплоенерго», і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

КП «Теплоенерго» оприлюднило інформацію про намір підвищити (скоригувати) тарифи на постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Послухати про це більш детально можна завтра, 8 грудня, о 12.00 — підприємство проводить онлайн-конференцію. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися сьогодні, 7 грудня, до 12.00 — поспішайте подати заявку: office@kremenchuk-teplo.org.ua


Тим часом мерія Кременчука вже підготувала проєкт рішення виконкому про підвищення тарифів КП «Теплоенерго», враховуючи звернення комунального підприємства. Він оприлюднений на сайті виконкому Кременчуцької міської ради 3 грудня.


У проєкті рішення тарифи вказані без податку на додану вартість. Для зручності ми порахували тарифи з ПДВ (так, як вони йдуть у платіжках кременчужан).


Як зміняться тарифи для населення (з ПДВ)

Послуга

Чинний тариф, грн

Проєкт тарифу, грн

Різниця, грн

Різниця, %

Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником)

1775,78

2040,44

264,66

14,90%

Постачання гарячої води (м³)

99,28

111,17

11,89

13,10%


Зміняться також тарифи для будинків з даховими котельнями. Повний проєкт рішення виконкому можна завантажити тут:


proyekt_rishennja_teploenergo.doc [541,5 Kb] (cкачиваний: 9)  


Комунальне підприємство «Теплоенерго» пояснює свій намір відкоригувати тарифи збільшення витрат на природний газ. Так, адміністрація підприємства вказує, що у діючих тарифах враховані витрати газ на рівні 4 048,49 грн за 1000 куб м.

У вересні 2020 оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становила 4 318,99 грн. за 1000 куб м.


У жовтні 2020 ціна підвищилась до 5 374,10 грн за 1000 куб м, що на 1 325,61 грн або 32,7 % більше ніж враховано у тарифах.


(Ціни на газ вказані без ПДВ, без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу газу.)

Також, як вказують у КП «Теплоенерго» зміна ціни на паливо призвела до коригування вартості покупної теплової енергії від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» в бік збільшення тарифу.


Нагадаємо, нещодавно про намір змінити тарифи на виробництво тепла заявив ПАТ КВБЗ. КП «Теплоенерго» купує у КВБЗ теплову енергію, яку виробляє ТЕЦ підприємства — вона використовується для потреб опалення та гарячого водопостачання Раківки.


Виконком уже також підготував рішення щодо встановлення нових тарифів на виробництво для ПАТ КВБЗ:


proyekt-kvbz.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 0)  


Раніше ми повідомляли про намір підвищити тарифи на 28% ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - виконком третього грудня теж оприлюднив відповідний проєкт рішення:


proyekt_rishennja_tec.doc [316 Kb] (cкачиваний: 15)  


Зауважимо, що тарифи КремТЕЦ є нижчими за тарифи комунального підприємства «Теплоенерго» - і залишаться нижчими після підвищення.


Нагадаємо, знижені (через зниженя вартості газу) тарифи буди введені в дію чкраз перед виборами. 


Ось що вибори роблять: мерія Кременчука нарешті знизила тарифи на тепло не віртуально, а реально


2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго тариф Кременчуцька ТЕЦ виконком
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 10

168
Marshall:
Сьогодні, 11:05

А что у кого-то были сомнения?


32 0
858
Angel737:
Сьогодні, 11:11

Ганьба Меру!


26 2
181
DNIWE:
Сьогодні, 11:46

Партия "«За майбутнє», от которой балотировался наш недомэр, принадлежит Коломойскому, точно так же, как и ТЭЦ.

Вопросы?


27 3
425
shtai:
Сьогодні, 11:49

Цитата: Angel737

Ганьба Меру!

А он тут причем? Он ничего не решает. Что "дядя" скажет то и сделает.


3 19
611
evil:
Сьогодні, 11:57

Цитата: Angel737

Ганьба Меру!

Имеет право. Если бы он был плохим, его бы не выбрали.

Кстати, те кто не ходил на выборы, тоже причастны к его избранию. Своим безразличием и пофигизмом.

Выходя из вышеизложенного, Виталий Алексеевич имеет право гнобить и унижать. 

 

P.S. 

1) Я вот поражаюсь мышлению рядовых активистов фиолетовой гранатовой сетки. 

Т.е. вы активно помогали окучивать элохторат, что называется рвали пупок, дабы продвигать Виталия Алексеевича. Обрабатывали пенсов, родственников, знакомых. Получили за свою работу условных бонусных 1000 грн. Радовались, танцевали. А Виталий Алексеевич за отопительный сезон завышенными тарифами запустит лапу к вам в карман и вытащит как минимум 3000 грн. в переплате. И получится, что вы заработали как бы "минус 2000 грн". Словно сами себя по лбу дрыном тюкнули. Это норм? Скажите, может я чего-то не понимаю?

2) А кто в курсе, кто наживается на тарифах? Шоколодный барыга? Или кто-то другой? Кого винить? А...???...Скажите, адепты квартального полудурка? Или как и прежде будете с новых выпусков Вечернего квартала рыготать задравши ноги?


19 6
184
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:01

Цитата: DNIWE

Партия "«За майбутнє», от которой балотировался наш недомэр, принадлежит Коломойскому, точно так же, как и ТЭЦ.

Вопросы?

+.


2 2
73
Максим Бабкин:
Сьогодні, 12:20

Я вижу, что тарифы Зеленский понижать все таки не собирается! 


2 10
52
Александр Кириленко:
Сьогодні, 12:27

Зеленский задолбал уже тарифы повышать!


4 5
392
Кавоман:
Сьогодні, 12:36

Аяяй, як же так сталося???

Адже янелох, виконавець ролі президента України, рівно рік тому повідомив, що тарифи на опалення знизять у два рази!!!


6 2
14
Natali_nata:
Сьогодні, 12:48

Россия продает Украине газ раз в пять дороже. Куда смотрят депутаты ВР....вся страна переплачивает за отопление, а им наплевать. На местном уровне ничего не сделаешь, пока они в Киеве порядки не наведут. 


0 6

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