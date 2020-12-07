Недовго знижки діяли: мерія Кременчука хоче підвищити тарифи на опалення і гарячу воду

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 1 547 Коментарів: 10

Виконком уже підготував проєкти рішень про підвищення тарифів обом виробникам: і «Теплоенерго», і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

КП «Теплоенерго» оприлюднило інформацію про намір підвищити (скоригувати) тарифи на постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Послухати про це більш детально можна завтра, 8 грудня, о 12.00 — підприємство проводить онлайн-конференцію. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися сьогодні, 7 грудня, до 12.00 — поспішайте подати заявку: office@kremenchuk-teplo.org.ua



Тим часом мерія Кременчука вже підготувала проєкт рішення виконкому про підвищення тарифів КП «Теплоенерго», враховуючи звернення комунального підприємства. Він оприлюднений на сайті виконкому Кременчуцької міської ради 3 грудня.



У проєкті рішення тарифи вказані без податку на додану вартість. Для зручності ми порахували тарифи з ПДВ (так, як вони йдуть у платіжках кременчужан).





Як зміняться тарифи для населення (з ПДВ)

Послуга Чинний тариф, грн Проєкт тарифу, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1775,78 2040,44 264,66 14,90% Постачання гарячої води (м³) 99,28 111,17 11,89 13,10%





Зміняться також тарифи для будинків з даховими котельнями. Повний проєкт рішення виконкому можна завантажити тут:





proyekt_rishennja_teploenergo.doc [541,5 Kb] (cкачиваний: 9)





Комунальне підприємство «Теплоенерго» пояснює свій намір відкоригувати тарифи збільшення витрат на природний газ. Так, адміністрація підприємства вказує, що у діючих тарифах враховані витрати газ на рівні 4 048,49 грн за 1000 куб м.

У вересні 2020 оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становила 4 318,99 грн. за 1000 куб м.





У жовтні 2020 ціна підвищилась до 5 374,10 грн за 1000 куб м, що на 1 325,61 грн або 32,7 % більше ніж враховано у тарифах.



(Ціни на газ вказані без ПДВ, без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу газу.)

Також, як вказують у КП «Теплоенерго» зміна ціни на паливо призвела до коригування вартості покупної теплової енергії від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» в бік збільшення тарифу.



Нагадаємо, нещодавно про намір змінити тарифи на виробництво тепла заявив ПАТ КВБЗ. КП «Теплоенерго» купує у КВБЗ теплову енергію, яку виробляє ТЕЦ підприємства — вона використовується для потреб опалення та гарячого водопостачання Раківки.



Виконком уже також підготував рішення щодо встановлення нових тарифів на виробництво для ПАТ КВБЗ:





proyekt-kvbz.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 0)



Раніше ми повідомляли про намір підвищити тарифи на 28% ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - виконком третього грудня теж оприлюднив відповідний проєкт рішення:





proyekt_rishennja_tec.doc [316 Kb] (cкачиваний: 15)



Зауважимо, що тарифи КремТЕЦ є нижчими за тарифи комунального підприємства «Теплоенерго» - і залишаться нижчими після підвищення.





Нагадаємо, знижені (через зниженя вартості газу) тарифи буди введені в дію чкраз перед виборами.







