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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині компанія сформувала фіктивний кредит на 4 млн гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 417 Коментарів: 1

Справою зайнялася прокуратура

Податкова викрила протиправну діяльність фірми в Полтавській області при наданні послуг держпідприємству, повідомляє прес-служба ДПС.


Податківці при відпрацюванні матеріалів, наданих СБУ, викрили протиправну діяльність одного з товариств з обмеженою відповідальністю. З’ясувалося, що товариство не мало в наявності необхідних трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, власних або орендованих офісних та складських приміщень для виконання замовлених робіт. При цьому для документального оформлення окремих первинних документів та створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій, використали фіктивне підприємство для формування податкового кредиту в ланцюзі постачання придбаних робіт (послуг).


Такі дії дозволили безпідставно включити у вартість наданих робіт послуги, які не могли бути використані в практичній діяльності та отримання яких документально не підтверджено по ланцюгах постачання, на загальну суму понад 4 млн гривень.


Прокуратура Полтавської області внесла ЄРДР інформацію щодо кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків).

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура податкова кредит
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

119
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andre2102:
Сьогодні, 12:15

На Полтавщині компанія сформувала фіктивний кредит на 4 млн гривень- як можно сформувати кредит.

Значення слова сформувати

1. Надавати чому-небудь певної форми (у 1 знач.), вигляду тощо

2.Виготовляти що-небудь, відливаючи, використовуючи форму (у 2 знач.) і т д.

Сформувати можно тісто, але не кредит.

 

Неуки

 


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