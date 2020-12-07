В Україні за добу виявили 8 641 новий випадок COVID-19, на Полтавщині – 427

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 288

За добу в області померло двоє пацієнтів з COVID-19

8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 037 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 5 123 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 821 947 осіб;

одужало – 423 704 особи;

летальних випадків – 13 733;

проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 81 335 випадків;

Вінницька область – 18 714 випадків;

Волинська область – 26 211 випадків;

Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

Донецька область – 25 792 випадки;

Житомирська область – 32 318 випадків;

Закарпатська область – 24 663 випадки;

Запорізька область – 36 937 випадків;

Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

Київська область – 43 854 випадки;

Кіровоградська область – 6 360 випадків;

Луганська область – 7 088 випадків;

Львівська область – 50 175 випадків;

Миколаївська область – 21 429 випадків;

Одеська область – 51 810 випадків;

Полтавська область – 25 655 випадків;

Рівненська область – 33 714 випадків;

Сумська область – 33 658 випадків;

Тернопільська область – 29 788 випадків;

Харківська область – 59 393 випадки;

Херсонська область – 12 159 випадків;

Хмельницька область – 32 429 випадків;

Черкаська область – 27 167 випадків;

Чернівецька область – 35 378 випадків;

Чернігівська область – 21 442 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 655 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 15 543 (+2) жителі області, продовжують лікування 9 565 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 547 летальних випадків, нових – 2 (Глобинський, Шишацький райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 427.







Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 10 845 (155 нових випадків),

Кременчук – 3 492 (93 нові випадки),

Горішні Плавні – 1 034,

Миргород – 995,

Полтавський район – 981 (8 нових випадків),

Лубни – 664 (10 нових випадків),

Лохвицький район – 643,

Зіньківський район – 599 (20 нових випадків),

Котелевський район – 542,

Пирятинський район – 463 (2 нові випадки),

Глобинський район – 448 (29 нових випадків),

Новосанжарський район – 434 (14 нових випадків),

Кременчуцький район – 418 (1 новий випадок),

Диканський район – 380 (25 нових випадків),

Хорольський район – 301 (25 нових випадків),

Кобеляцький район – 295 (3 нові випадки),

Шишацький район – 295 (2 нові випадки),

Миргородський район – 291,

Карлівський район – 281,

Решетилівський район – 265 (12 нових випадків),

Гадяч – 260 (8 нових випадків),

Великобагачанський район – 257,

Семенівський район – 221 (6 нових випадків),

Лубенський район – 203 (3 нові випадки),

Чутівський район – 189,

Гадяцький район – 185 (3 нові випадки),

Козельщинський район – 166,

Машівський район – 157,

Гребінківський район – 140 (5 нових випадків),

Чорнухинський район – 118,

Оржицький район – 93 (3 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 43,

Гадяч – 87,

Гадяцький – 64,

Глобинський – 109,

Гребінківський – 39,

Диканський – 54,

Зіньківський – 122,

Карлівський – 30,

Кобеляцький – 104,

Козельщинський – 58,

Горішні Плавні – 339,

Котелевський – 121,

Кременчук – 1 570,

Кременчуцький – 221,

Лохвицький – 168,

Лубни – 244,

Лубенський – 82,

Машівський – 50,

Миргород – 344,

Миргородський – 139,

Новосанжарський – 159,

Оржицький – 35,

Пирятинський – 222,

Полтава – 4 263,

Полтавський – 503,

Решетилівський – 67,

Семенівський – 94,

Хорольський – 78,

Чорнухинський – 56,

Чутівський – 31,

Шишацький – 69.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!