Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 8 641 новий випадок COVID-19, на Полтавщині – 427

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 288

 

За добу в області померло двоє пацієнтів з COVID-19

8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 037 осіб;
  • летальних випадків – 145;
  • одужало – 5 123 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 821 947 осіб;
  • одужало – 423 704 особи;
  • летальних випадків – 13 733;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 81 335 випадків;
  • Вінницька область – 18 714 випадків;
  • Волинська область – 26 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
  • Донецька область – 25 792 випадки;
  • Житомирська область – 32 318 випадків;
  • Закарпатська область – 24 663 випадки;
  • Запорізька область – 36 937 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
  • Київська область – 43 854 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 360 випадків;
  • Луганська область – 7 088 випадків;
  • Львівська область – 50 175 випадків;
  • Миколаївська область – 21 429 випадків;
  • Одеська область – 51 810 випадків;
  • Полтавська область – 25 655 випадків;
  • Рівненська область – 33 714 випадків;
  • Сумська область – 33 658 випадків;
  • Тернопільська область – 29 788 випадків;
  • Харківська область – 59 393 випадки;
  • Херсонська область – 12 159 випадків;
  • Хмельницька область – 32 429 випадків;
  • Черкаська область – 27 167 випадків;
  • Чернівецька область – 35 378 випадків;
  • Чернігівська область – 21 442 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 655 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 15 543 (+2) жителі області, продовжують лікування 9 565 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 547 летальних випадків, нових – 2 (Глобинський, Шишацький райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 427.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 845 (155 нових випадків),
  • Кременчук – 3 492 (93 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 1 034,
  • Миргород – 995,
  • Полтавський район – 981 (8 нових випадків),
  • Лубни – 664 (10 нових випадків),
  • Лохвицький район – 643,
  • Зіньківський район – 599 (20 нових випадків),
  • Котелевський район – 542,
  • Пирятинський район – 463 (2 нові випадки),
  • Глобинський район – 448 (29 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 434 (14 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 418 (1 новий випадок),
  • Диканський район – 380 (25 нових випадків),
  • Хорольський район – 301 (25 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 295 (3 нові випадки),
  • Шишацький район – 295 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 291,
  • Карлівський район – 281,
  • Решетилівський район – 265 (12 нових випадків),
  • Гадяч – 260 (8 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 257,
  • Семенівський район – 221 (6 нових випадків),
  • Лубенський район – 203 (3 нові випадки),
  • Чутівський район – 189,
  • Гадяцький район – 185 (3 нові випадки),
  • Козельщинський район – 166,
  • Машівський район – 157,
  • Гребінківський район – 140 (5 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 118,
  • Оржицький район – 93 (3 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 43,
  • Гадяч – 87,
  • Гадяцький – 64,
  • Глобинський – 109,
  • Гребінківський – 39,
  • Диканський – 54,
  • Зіньківський – 122,
  • Карлівський – 30,
  • Кобеляцький – 104,
  • Козельщинський – 58,
  • Горішні Плавні – 339,
  • Котелевський – 121,
  • Кременчук – 1 570,
  • Кременчуцький – 221,
  • Лохвицький – 168,
  • Лубни – 244,
  • Лубенський – 82,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 344,
  • Миргородський – 139,
  • Новосанжарський – 159,
  • Оржицький – 35,
  • Пирятинський – 222,
  • Полтава – 4 263,
  • Полтавський – 503,
  • Решетилівський – 67,
  • Семенівський – 94,
  • Хорольський – 78,
  • Чорнухинський – 56,
  • Чутівський – 31,
  • Шишацький – 69.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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