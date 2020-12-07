В Україні за добу виявили 8 641 новий випадок COVID-19, на Полтавщині – 427

За добу в області померло двоє пацієнтів з COVID-19
8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 037 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 5 123 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 821 947 осіб;
- одужало – 423 704 особи;
- летальних випадків – 13 733;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 81 335 випадків;
- Вінницька область – 18 714 випадків;
- Волинська область – 26 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
- Донецька область – 25 792 випадки;
- Житомирська область – 32 318 випадків;
- Закарпатська область – 24 663 випадки;
- Запорізька область – 36 937 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
- Київська область – 43 854 випадки;
- Кіровоградська область – 6 360 випадків;
- Луганська область – 7 088 випадків;
- Львівська область – 50 175 випадків;
- Миколаївська область – 21 429 випадків;
- Одеська область – 51 810 випадків;
- Полтавська область – 25 655 випадків;
- Рівненська область – 33 714 випадків;
- Сумська область – 33 658 випадків;
- Тернопільська область – 29 788 випадків;
- Харківська область – 59 393 випадки;
- Херсонська область – 12 159 випадків;
- Хмельницька область – 32 429 випадків;
- Черкаська область – 27 167 випадків;
- Чернівецька область – 35 378 випадків;
- Чернігівська область – 21 442 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 655 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 15 543 (+2) жителі області, продовжують лікування 9 565 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 547 летальних випадків, нових – 2 (Глобинський, Шишацький райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 427.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 845 (155 нових випадків),
- Кременчук – 3 492 (93 нові випадки),
- Горішні Плавні – 1 034,
- Миргород – 995,
- Полтавський район – 981 (8 нових випадків),
- Лубни – 664 (10 нових випадків),
- Лохвицький район – 643,
- Зіньківський район – 599 (20 нових випадків),
- Котелевський район – 542,
- Пирятинський район – 463 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 448 (29 нових випадків),
- Новосанжарський район – 434 (14 нових випадків),
- Кременчуцький район – 418 (1 новий випадок),
- Диканський район – 380 (25 нових випадків),
- Хорольський район – 301 (25 нових випадків),
- Кобеляцький район – 295 (3 нові випадки),
- Шишацький район – 295 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 291,
- Карлівський район – 281,
- Решетилівський район – 265 (12 нових випадків),
- Гадяч – 260 (8 нових випадків),
- Великобагачанський район – 257,
- Семенівський район – 221 (6 нових випадків),
- Лубенський район – 203 (3 нові випадки),
- Чутівський район – 189,
- Гадяцький район – 185 (3 нові випадки),
- Козельщинський район – 166,
- Машівський район – 157,
- Гребінківський район – 140 (5 нових випадків),
- Чорнухинський район – 118,
- Оржицький район – 93 (3 нові випадки).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 43,
- Гадяч – 87,
- Гадяцький – 64,
- Глобинський – 109,
- Гребінківський – 39,
- Диканський – 54,
- Зіньківський – 122,
- Карлівський – 30,
- Кобеляцький – 104,
- Козельщинський – 58,
- Горішні Плавні – 339,
- Котелевський – 121,
- Кременчук – 1 570,
- Кременчуцький – 221,
- Лохвицький – 168,
- Лубни – 244,
- Лубенський – 82,
- Машівський – 50,
- Миргород – 344,
- Миргородський – 139,
- Новосанжарський – 159,
- Оржицький – 35,
- Пирятинський – 222,
- Полтава – 4 263,
- Полтавський – 503,
- Решетилівський – 67,
- Семенівський – 94,
- Хорольський – 78,
- Чорнухинський – 56,
- Чутівський – 31,
- Шишацький – 69.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!