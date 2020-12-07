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Надзвичайні новини

На Полтавщині військові командири вкрали з бюджету понад 1 млн – СБУ

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 242 Коментарів: 1

 

Закуповували обмундирування за завищеною ціною

У Полтавській області командування однієї з військових частин підозрюється в розтраті понад 1 млн гривень бюджетних грошей під час державних закупівель військового майна.


Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, посадові особи закуповували захисні елементи військового обмундирування за завищеною ціною у певних підприємців.


Встановлено, що «різниця» у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами. Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам. 


За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ закупівлі
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

392
Кавоман:
Сьогодні, 12:44

Та нє, віськові не винні. То все янелох гроші на крові заробляє!

 

Це ж так, зе-виборці?


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