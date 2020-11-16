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Топ новина, Кременчук, Споживач

Не пройшло й двох місяців: Кременчуцька ТЕЦ хоче підвищити тарифи на тепло на 28%

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 966 Коментарів: 6

 

На підприємстві пояснили це зміною тарифів на виробництво

Мешканцям лівобережжя міста хочуть підвищити тарифи на постачання теплової енергії на 28,1%; на постачання гарячої води — на 24,3%. Такі наміри оприлюднила ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

 

Нагадаємо, чинні тарифи на тепло та гарячу воду були затверджені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради №1301 від 08.09.2020 року. Тоді тариф на тепло знизився на 26%, а на гарячу воду на 31%. Та на той момент це фактично була віртуальна знижка у зв'язку з тим, що зі споживачками були не укладені нові договори на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, як це передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги». Фактично ж нові тарифи були введені в дію окремим рішенням виконкому від 9.10.20 року.


Ось що вибори роблять: мерія Кременчука нарешті знизила тарифи на тепло не віртуально, а реально


Проте, як бачимо, нові тарифи у їх приємному вигляді не протрималися й двох місяців з моменту введення — і вже надавач послуги повідомив про намір їх відкоригувати в бік збільшення.


 

Як зміняться тарифи для всіх категорій споживачів (дані КремТЕЦ)

 

Тариф на теплову енергію для потреб:

Діючий тариф

Плановий тариф

Відхилення

грн

%

населення, грн/Гкал, без ПДВ

 1233,89

1580,08

+346,19

+28,1

бюджетних установ, грн/Гкал, без ПДВ

  1218,84

1560,91

+342,07

+28,1

інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, без ПДВ

1217,53

1559,86

+342,33

+28,1

релігійних організацій, грн/Гкал, без ПДВ

1224,59

1570,80

+346,21

+28,3

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб:

 

 

Відхилення

грн

%

населення, грн/Гкал, з ПДВ

1480,67

1896,10

+415,43

+28,1

бюджетних установ, грн/Гкал, з ПДВ

1462,61

1873,09

+410,48

+28,1

інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, з ПДВ

1461,04

1871,83

+410,79

+28,1

релігійних організацій, грн/Гкал, з ПДВ

1469,51

1884,96

+415,45

+28,3

Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб:

 

 

Відхилення

грн

%

населення, грн/куб.м., з ПДВ

87,77

109,12

+21,35

+24,3

бюджетних установ, грн/куб.м., з ПДВ

86,28

107,21

+20,93

+24,3

інших споживачів (крім населення), грн/куб.м., з ПДВ

86,18

107,14

+20,96

+24,3


Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» пояснює свій намір підвищити тарифи збільшенням «обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання». А саме: запланованою зміною тарифу на виробництво тепла для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з першого грудня 2020 року. Відповідний проєкт постанови вже схвалила 11.11.2020 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Зауважимо, що НКРЕКП ухвалює рішення про зміну тарифів у два етапи: спочатку схвалює проєкт Постанови, потім призначаються відкриті слухання. Згодом регулятор вже затверджує нові тарифи. Тож розцінки ще можуть бути змінені, і оприлюднена ТЕЦ інформація про наміри — ще не остаточний варіант.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань приймаються  протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації (до 24 листопада включно) за адресою:


39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу kanc01@kremtec.com.ua.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Слово і Діло
Теги: КремТЕЦ тариф Кременчуцька ТЕЦ опалення гаряча вода
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

411
shtai:
Сьогодні, 12:31

Выбори прошли, нужно возвращать вложенные деньги. Коломойский же не зря подмял под себя "гранатовых".


28 1
2 342
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

вот все и вернулось на круги своя,эй-зеленодранцы, где вопли про тарифный геноцыд, барыг. роттердам+?


19 3
446
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:49

Стаья в телеграфе "На скільки дешевше стане опалення для кременчужан: порівняльні розрахунки" и комметарии:

s2e7r8g:15 октября 2020 21:51

Цитата: Kremen.Club Цитата: canek А че такая разница в цене?   Котельная на 1 Занасыпе жгет только газ, не вырабатывают э/э. Это делает тепловую энергию дороже. А ТЭЦ КВСЗ?

Цитата: Туся   Десь, читала, що якщо  мешканці не заключать нові договори, то їм буде "кришка".  Тарифи знизити не  можливо, бо є певні обставини.  А, тут тобі отакої, і договори не обов,язково заключати, і тарифи  знизять, і замітьте, шановні читачі, як швидко узаконили, без бюрократичних проволочок, без сесійних  засідань! Дійсно, хтось правильно  сказав_ "Ось що вибори животворящі роблять!"

s2e7r8g: Ну после 25-го октября ничто не помешает поплакаться в жилетку Витальке (или новому мэру), мол убытки, рост минималки, цена газа, то, сё, вспышки на солнце - нужно тарифы поднимать.


8 0
92
Serpan:
Сьогодні, 13:00

Всегда был интересен такой момент. Если снижать тариф - сразу это сделать нельзя, нужно перезаключать договора с потребителями. А если повышать, то и договора не нужны, пару цифр поменяли в компьютере и вперед. Совпадение?


24 0
591
evil:
Сьогодні, 13:10

Каждый раз, когда я читаю про очередное повышение тарифов, я хочу чтобы каждый из тех 73% ощущал, как квартальный клоун стучит по лбу каждому из них тем, чем стучал по клавишам рояля...


19 4
242
JJAbrams:
Сьогодні, 13:58

неловко вышло)) laughing



Цитата: evil

Каждый раз, когда я читаю про очередное повышение тарифов, я хочу чтобы каждый из тех 73% ощущал, как квартальный клоун стучит по лбу каждому из них тем, чем стучал по клавишам рояля...

Ну не ЗЕ так другие по лбу стучали бы. Разницы то особой нет, у нас в Украине нет партий. Все партии кому-то пренадлежат и выполняют тот или иной заказ что бы инвестор партии получал прибыль. Одни Ахметовские, другие Коломойсковские и так далее, а есть еще про рашкинские, про соросовские и так далее, а есть еще пачка партий радикалов типа сокыры и правого сектора, обычные наемники если нужно силой продавить.

 

Вот и получается что партий у нас нет. Пока не появится независимая правоохранительная система не будет у нас партий для народа.

 

Финита ля комедия.


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