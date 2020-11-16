Не пройшло й двох місяців: Кременчуцька ТЕЦ хоче підвищити тарифи на тепло на 28%

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 966 Коментарів: 6

На підприємстві пояснили це зміною тарифів на виробництво

Мешканцям лівобережжя міста хочуть підвищити тарифи на постачання теплової енергії на 28,1%; на постачання гарячої води — на 24,3%. Такі наміри оприлюднила ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Нагадаємо, чинні тарифи на тепло та гарячу воду були затверджені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради №1301 від 08.09.2020 року. Тоді тариф на тепло знизився на 26%, а на гарячу воду на 31%. Та на той момент це фактично була віртуальна знижка у зв'язку з тим, що зі споживачками були не укладені нові договори на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, як це передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги». Фактично ж нові тарифи були введені в дію окремим рішенням виконкому від 9.10.20 року.









Проте, як бачимо, нові тарифи у їх приємному вигляді не протрималися й двох місяців з моменту введення — і вже надавач послуги повідомив про намір їх відкоригувати в бік збільшення.





Як зміняться тарифи для всіх категорій споживачів (дані КремТЕЦ)

Тариф на теплову енергію для потреб: Діючий тариф Плановий тариф Відхилення грн % населення, грн/Гкал, без ПДВ 1233,89 1580,08 +346,19 +28,1 бюджетних установ, грн/Гкал, без ПДВ 1218,84 1560,91 +342,07 +28,1 інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, без ПДВ 1217,53 1559,86 +342,33 +28,1 релігійних організацій, грн/Гкал, без ПДВ 1224,59 1570,80 +346,21 +28,3 Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб: Відхилення грн % населення, грн/Гкал, з ПДВ 1480,67 1896,10 +415,43 +28,1 бюджетних установ, грн/Гкал, з ПДВ 1462,61 1873,09 +410,48 +28,1 інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, з ПДВ 1461,04 1871,83 +410,79 +28,1 релігійних організацій, грн/Гкал, з ПДВ 1469,51 1884,96 +415,45 +28,3 Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб: Відхилення грн % населення, грн/куб.м., з ПДВ 87,77 109,12 +21,35 +24,3 бюджетних установ, грн/куб.м., з ПДВ 86,28 107,21 +20,93 +24,3 інших споживачів (крім населення), грн/куб.м., з ПДВ 86,18 107,14 +20,96 +24,3





Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» пояснює свій намір підвищити тарифи збільшенням «обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання». А саме: запланованою зміною тарифу на виробництво тепла для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з першого грудня 2020 року. Відповідний проєкт постанови вже схвалила 11.11.2020 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зауважимо, що НКРЕКП ухвалює рішення про зміну тарифів у два етапи: спочатку схвалює проєкт Постанови, потім призначаються відкриті слухання. Згодом регулятор вже затверджує нові тарифи. Тож розцінки ще можуть бути змінені, і оприлюднена ТЕЦ інформація про наміри — ще не остаточний варіант.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації (до 24 листопада включно) за адресою:





39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу kanc01@kremtec.com.ua.