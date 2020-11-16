Не пройшло й двох місяців: Кременчуцька ТЕЦ хоче підвищити тарифи на тепло на 28%

Мешканцям лівобережжя міста хочуть підвищити тарифи на постачання теплової енергії на 28,1%; на постачання гарячої води — на 24,3%. Такі наміри оприлюднила ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».
Нагадаємо, чинні тарифи на тепло та гарячу воду були затверджені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради №1301 від 08.09.2020 року. Тоді тариф на тепло знизився на 26%, а на гарячу воду на 31%. Та на той момент це фактично була віртуальна знижка у зв'язку з тим, що зі споживачками були не укладені нові договори на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, як це передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги». Фактично ж нові тарифи були введені в дію окремим рішенням виконкому від 9.10.20 року.
Проте, як бачимо, нові тарифи у їх приємному вигляді не протрималися й двох місяців з моменту введення — і вже надавач послуги повідомив про намір їх відкоригувати в бік збільшення.
|
Тариф на теплову енергію для потреб:
|
Діючий тариф
|
Плановий тариф
|
Відхилення
|
грн
|
%
|
населення, грн/Гкал, без ПДВ
|
1233,89
|
1580,08
|
+346,19
|
+28,1
|
бюджетних установ, грн/Гкал, без ПДВ
|
1218,84
|
1560,91
|
+342,07
|
+28,1
|
інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, без ПДВ
|
1217,53
|
1559,86
|
+342,33
|
+28,1
|
релігійних організацій, грн/Гкал, без ПДВ
|
1224,59
|
1570,80
|
+346,21
|
+28,3
|
Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб:
|
|
|
Відхилення
|
грн
|
%
|
населення, грн/Гкал, з ПДВ
|
1480,67
|
1896,10
|
+415,43
|
+28,1
|
бюджетних установ, грн/Гкал, з ПДВ
|
1462,61
|
1873,09
|
+410,48
|
+28,1
|
інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, з ПДВ
|
1461,04
|
1871,83
|
+410,79
|
+28,1
|
релігійних організацій, грн/Гкал, з ПДВ
|
1469,51
|
1884,96
|
+415,45
|
+28,3
|
Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб:
|
|
|
Відхилення
|
грн
|
%
|
населення, грн/куб.м., з ПДВ
|
87,77
|
109,12
|
+21,35
|
+24,3
|
бюджетних установ, грн/куб.м., з ПДВ
|
86,28
|
107,21
|
+20,93
|
+24,3
|
інших споживачів (крім населення), грн/куб.м., з ПДВ
|
86,18
|
107,14
|
+20,96
|
+24,3
Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» пояснює свій намір підвищити тарифи збільшенням «обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання». А саме: запланованою зміною тарифу на виробництво тепла для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з першого грудня 2020 року. Відповідний проєкт постанови вже схвалила 11.11.2020 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Зауважимо, що НКРЕКП ухвалює рішення про зміну тарифів у два етапи: спочатку схвалює проєкт Постанови, потім призначаються відкриті слухання. Згодом регулятор вже затверджує нові тарифи. Тож розцінки ще можуть бути змінені, і оприлюднена ТЕЦ інформація про наміри — ще не остаточний варіант.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації (до 24 листопада включно) за адресою:
39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу kanc01@kremtec.com.ua.