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В Полтаве опасный уголовник-дебошир и постоянный гость карцера хотел условно-досрочного

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 538

Спойлер: не сложилось

В Полтаве опасный уголовник-дебошир и постоянный гость карцера хотел условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает прокуратура Полтавской области. 


С 2014 года злоумышленник находится в исправительной колонии за ряд преступлений: разбойное нападение, направленное на завладение чужим имуществом в крупных размерах, а также незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. 


За время отбывания наказания его 16 раз привлекали к ответственности, и 6 раз они сидел в карцере. Ко всему прочему, он еще и отказался работать. 


Тем не менее, Ленинский районный суд Полтавы одобрил условно-досрочное для заключенного. Однако, прокуратура это решение в апелляционном суде оспорила, его признали противозаконным. Преступник пока останется в тюрьме. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: уголовник тюрьма исправительная колония
компанія «Інтера Люкс»

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