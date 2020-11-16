В Полтаве опасный уголовник-дебошир и постоянный гость карцера хотел условно-досрочного

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В Полтаве опасный уголовник-дебошир и постоянный гость карцера хотел условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.





С 2014 года злоумышленник находится в исправительной колонии за ряд преступлений: разбойное нападение, направленное на завладение чужим имуществом в крупных размерах, а также незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего.





За время отбывания наказания его 16 раз привлекали к ответственности, и 6 раз они сидел в карцере. Ко всему прочему, он еще и отказался работать.





Тем не менее, Ленинский районный суд Полтавы одобрил условно-досрочное для заключенного. Однако, прокуратура это решение в апелляционном суде оспорила, его признали противозаконным. Преступник пока останется в тюрьме.