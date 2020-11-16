У міського голови Кременчука Віталія Малецького виявили COVID-19

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 571 Коментарів: 2

Міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав позитивний тест на COVID-19.





Як повідомив мер у себе на сторінці в фейсбуці, зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.





- Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату. Звертаюся до усіх кременчужан з проханням: бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил особистої гігієни та безпеки, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.