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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

У міського голови Кременчука Віталія Малецького виявили COVID-19

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 571 Коментарів: 2

 

Також коронавірус діагностували у кількох новообраних депутатів Кременчуцької міської ради 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав позитивний тест на COVID-19.


Як повідомив мер у себе на сторінці в фейсбуці, зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.


- Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату. Звертаюся до усіх кременчужан з проханням: бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил особистої гігієни та безпеки, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Нагадаємо, що у серпні мер ходив на двотижневу самоізоляцію як контактна особа. Тоді сесію міськради перенесли на тиждень.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: міський голова Віталій Малецький коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

31
SaneK:
Сьогодні, 16:48

Он же ж болел месяц назад

UPD. А не, то он просто на самоизоляцию уходил


2 1
47
Зорин:
Сьогодні, 17:02

За чей счет это будет лечиться?


1 0

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