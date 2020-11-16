30 316 голосів віддали кременчужани за проєкти Громадського бюджету
Сьогодні, 16:31
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До кінця голосування залишилося 5 днів
До кінця голосування за проєкти Громадського бюджету залишилось трохи більше 5 днів і усе вирішиться в останні години. Як повідомляється на сторінці Громадського бюджету Кременчука, статистика на цей час виглядає так:
- всього проголосувало 14151 містян, які віддали 30316 голосів (2,14 голосів на одну людину);
- 91% голосів - онлайн голосування;
- віддано голосів з мобільного телефона - 72,83%
Лідери перегонів:
Великі проєкти:
- Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру (№22) - 1205
- Ура!!! ПЛАНЕТАРІЙ в м. Кременчук! (№84) - 1137
- Загальноміська зона відпочинку на березі Дніпра по вулиці Богдана Хмельницького (№88) - 429
Малі проєкти:
- Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка) (№82) сектор Ревівка - 402
- Озеро Силікатне - для відпочинку придатне. (№1) сектор Занасип I - 388
- Благоустрій скверу Юність 304 квартал (№17) сектор Нагірна 2 - 386
- Поштовий сквер (№58) сектор Крюків - 358
- Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків! (№37) сектор Молодіжний - 279
- Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою (№78) сектор Пивзавод - 208
- Облаштування зони відпочинку на Раківці (№64) сектор Раківка - 178
- Сквер на вулиці Першотравневій (№68) сектор Центр - 126
- Сквер «Книжковий» по вул. Мічуріна, 73 (№74) сектор Занасип ІІ та ІІІ - 114
- Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158 (№19) сектор Нагірна - 101
- Музичний Інтенсив (№85) сектор Молокозавод - 86
Комунальні великі проєкти:
- «Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст» (№36) - 2043
- Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» (№9) - 1397
- Речі в безпеці (№25) - 1373
- Безпека дітей в гімназії №19 (№28) - 1165
Комунальні малі:
- СК «Боєць» - діти наше майбутнє (№24) - 2309
- Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти (№47) - 846
- Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7 (№35) - 801
- Щасливі посмішки малечі (№32) - 713
- Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15 (№31) - 607
- Новий освітній простір КНВК №2 (№53) - 574
Квартальні майданчики:
- Реконструкція спортивного поля у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь» (№44) - 1275
- Крюківський спорт-корт (№57) - 1046
- Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» (№23) - 888
- LET’S GO TO ГОРОДКИ (№56) - 770
- Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка (№20) - 711