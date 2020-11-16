30 316 голосів віддали кременчужани за проєкти Громадського бюджету

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До кінця голосування за проєкти Громадського бюджету залишилось трохи більше 5 днів і усе вирішиться в останні години. Як повідомляється на сторінці Громадського бюджету Кременчука, статистика на цей час виглядає так:





всього проголосувало 14151 містян, які віддали 30316 голосів (2,14 голосів на одну людину);

91% голосів - онлайн голосування;

віддано голосів з мобільного телефона - 72,83%





Лідери перегонів:



Великі проєкти:

Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру (№22) - 1205

Ура!!! ПЛАНЕТАРІЙ в м. Кременчук! (№84) - 1137

Загальноміська зона відпочинку на березі Дніпра по вулиці Богдана Хмельницького (№88) - 429





Малі проєкти:

Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка) (№82) сектор Ревівка - 402

Озеро Силікатне - для відпочинку придатне. (№1) сектор Занасип I - 388

Благоустрій скверу Юність 304 квартал (№17) сектор Нагірна 2 - 386

Поштовий сквер (№58) сектор Крюків - 358

Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків! (№37) сектор Молодіжний - 279

Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою (№78) сектор Пивзавод - 208

Облаштування зони відпочинку на Раківці (№64) сектор Раківка - 178

Сквер на вулиці Першотравневій (№68) сектор Центр - 126

Сквер «Книжковий» по вул. Мічуріна, 73 (№74) сектор Занасип ІІ та ІІІ - 114

Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158 (№19) сектор Нагірна - 101

Музичний Інтенсив (№85) сектор Молокозавод - 86





Комунальні великі проєкти:

«Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст» (№36) - 2043

Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» (№9) - 1397

Речі в безпеці (№25) - 1373

Безпека дітей в гімназії №19 (№28) - 1165





Комунальні малі:

СК «Боєць» - діти наше майбутнє (№24) - 2309

Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти (№47) - 846

Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7 (№35) - 801

Щасливі посмішки малечі (№32) - 713

Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15 (№31) - 607

Новий освітній простір КНВК №2 (№53) - 574





Квартальні майданчики: