Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
Кременчук

30 316 голосів віддали кременчужани за проєкти Громадського бюджету

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 184

 

До кінця голосування залишилося 5 днів 

До кінця голосування за проєкти Громадського бюджету залишилось трохи більше 5 днів і усе вирішиться в останні години. Як повідомляється на сторінці Громадського бюджету Кременчука, статистика на цей час виглядає так:


  • всього проголосувало 14151 містян, які віддали 30316 голосів (2,14 голосів на одну людину);
  • 91% голосів - онлайн голосування;
  • віддано голосів з мобільного телефона - 72,83%


Лідери перегонів:


Великі проєкти:

  • Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру (№22) - 1205
  • Ура!!! ПЛАНЕТАРІЙ в м. Кременчук! (№84) - 1137
  • Загальноміська зона відпочинку на березі Дніпра по вулиці Богдана Хмельницького (№88) - 429


Малі проєкти:

  • Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка) (№82) сектор Ревівка - 402
  • Озеро Силікатне - для відпочинку придатне. (№1) сектор Занасип I - 388
  • Благоустрій скверу Юність 304 квартал (№17) сектор Нагірна 2 - 386
  • Поштовий сквер (№58) сектор Крюків - 358
  • Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків! (№37) сектор Молодіжний - 279
  • Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою (№78) сектор Пивзавод - 208
  • Облаштування зони відпочинку на Раківці (№64) сектор Раківка - 178
  • Сквер на вулиці Першотравневій (№68) сектор Центр - 126
  • Сквер «Книжковий» по вул. Мічуріна, 73 (№74) сектор Занасип ІІ та ІІІ - 114
  • Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158 (№19) сектор Нагірна - 101
  • Музичний Інтенсив (№85) сектор Молокозавод - 86


Комунальні великі проєкти:

  • «Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст» (№36) - 2043
  • Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» (№9) - 1397
  • Речі в безпеці (№25) - 1373
  • Безпека дітей в гімназії №19 (№28) - 1165


Комунальні малі:

  • СК «Боєць» - діти наше майбутнє (№24) - 2309
  • Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти (№47) - 846
  • Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7 (№35) - 801
  • Щасливі посмішки малечі (№32) - 713
  • Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15 (№31) - 607
  • Новий освітній простір КНВК №2 (№53) - 574


Квартальні майданчики:

  • Реконструкція спортивного поля у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь» (№44) - 1275
  • Крюківський спорт-корт (№57) - 1046
  • Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» (№23) - 888
  • LET’S GO TO ГОРОДКИ (№56) - 770
  • Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка (№20) - 711
1
Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет голосування
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх