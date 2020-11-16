Де й о котрій 19 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 140

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

19 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Ломоносова;

вул. Можайського;

пров. Можайського;

пр. Далекий.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: