Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
Померло:
Україна8756
Кременчук51
Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Уряд ввів в Україні карантин вихідного дня: які обмеження діятимуть і скільки

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 2 448

 

У будні по всій території країни діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки

Кабмін підтримав запровадження в Україні карантину вихідного дня. Його введуть вже з цих вихідних на три тижні — з 14 до 30 листопада.


У вихідні дні з 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонена діяльність закладів харчування (крім режиму «на виніс»), торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).


Під мерією мітингували проти ресторанних обмежень


Можна буде працювати аптекам (зокрема, ветеринарним), продуктовим магазинам, АЗС, фінзакладам для населення. З 10.00 до 12.00 будуть пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.


У будні по всій території країни діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки, заборонено:

  • надавати послуги громадського харчування з 22.00 до 7.00;
  • робота всіх розважальних закладів, дискотек тощо;
  • перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • заходи, з участю більше 20 осіб, окрім окремих заходів без глядачів;
  • діяльність кінотеатрів та інших закладів з заповненістю більше 50% місць;
  • мають бути маркування для соціальної дистанції, засоби захисту тощо;
  • навчання в групах більше 20 осіб, або у разі якщо на самоізоляції більше 50%;
  • робота спортзалів і фітнес-залів, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 кв. м.

Для підтримки бізнесу Кабмін планує наступне:

  • компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
  • програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
  • можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною;
  • продовження реалізації програми доступних кредитів «5-7-9», яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу (тобто мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0%).
4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bez-tabu.com.ua
Теги: карантин выходные Кабмин
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх