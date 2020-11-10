Уряд ввів в Україні карантин вихідного дня: які обмеження діятимуть і скільки

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 2 448

Кабмін підтримав запровадження в Україні карантину вихідного дня. Його введуть вже з цих вихідних на три тижні — з 14 до 30 листопада.





У вихідні дні з 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонена діяльність закладів харчування (крім режиму «на виніс»), торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).









Можна буде працювати аптекам (зокрема, ветеринарним), продуктовим магазинам, АЗС, фінзакладам для населення. З 10.00 до 12.00 будуть пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.





У будні по всій території країни діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки, заборонено:

надавати послуги громадського харчування з 22.00 до 7.00;

робота всіх розважальних закладів, дискотек тощо;

перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

заходи, з участю більше 20 осіб, окрім окремих заходів без глядачів;

діяльність кінотеатрів та інших закладів з заповненістю більше 50% місць;

мають бути маркування для соціальної дистанції, засоби захисту тощо;

навчання в групах більше 20 осіб, або у разі якщо на самоізоляції більше 50%;

робота спортзалів і фітнес-залів, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 кв. м.

Для підтримки бізнесу Кабмін планує наступне: