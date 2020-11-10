17 депутатів до Кременчуцької міської ради зареєстрував тервиборчком

Сьогодні, 11 листопада, Кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала ще 17 депутатів, які перемогли а місцевих виборах до Кременчуцької міської ради.
Кандидат від «Слуги народу» Ольга Величко відмовилася від депутатства тому до міськради увійде Бордюг Євгеній Сергійович (09.02.1991) - начальник відділу «Будівельні матеріали» ПАТ «Нова лінія».
Виборча комісія зареєструвала 17 депутатів:
«Рідне місто»
«Опозиційна платформа - За життя»
«Слуга народу»
«Європейська солідарність»
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.