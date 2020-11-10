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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

17 депутатів до Кременчуцької міської ради зареєстрував тервиборчком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 453

 

Члени комісії проголосували одноголосно 

Сьогодні, 11 листопада, Кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала ще 17 депутатів, які перемогли а місцевих виборах до Кременчуцької міської ради. 


Кандидат від «Слуги народу» Ольга Величко відмовилася від депутатства тому до міськради увійде Бордюг Євгеній Сергійович (09.02.1991) - начальник відділу «Будівельні матеріали» ПАТ «Нова лінія». 


Виборча комісія зареєструвала 17 депутатів:


«Рідне місто»

  • Нікіфоров Олександр
  • Петренко Інна 
  • Волошин Василь
  • Гриценко Юрій 
  • Плескун Олександр 


«Опозиційна платформа - За життя»

  • Іванян Геннадій 
  • Брижаха Костянтин
  • Березянський Олександр 
  • Погужельська Наталія
  • Шварцман Ігор
  • Чураков Федір
  • Кармазін Дмитро


«Слуга народу»

  • Бордюг Євгеній 


«Європейська солідарність»

  • Котляр Віталій 
  • Українець Вадим
  • Лазоренко Богдан
  • Гориславець Лариса
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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори депутати
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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