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Політика, Полтавщина

ВАКС відправив депутата Полтавської облради до в'язниці на 4,5 роки

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 395

 
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11 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду вирішила позбавити волі на 4,5 роки депутата Полтавської облради VII скликання Валерія Прядка та колишнього заступника начальника одного з відділів КП «Полтавафарм». Їх звинувачують у порушенні ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про це повідомляють на сайті ВАКС.


У 2017 році Прядко був в. о. директора комунального підприємства «Полтавафарм». Спільно з заступником начальника відділу економічної безпеки цього підприємства, він дав працівникам правоохоронних органів хабара розміром у 35 тисяч гривень.


— За вказані кошти обвинувачені хотіли отримати дозвіл від Головного управління Національної поліції в Полтавській області на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів щодо 34 аптечних закладів, — ідеться на сайті ВАКС.


Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Полтавська область Полтавщина суд депутат
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