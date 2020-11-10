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У Малій Кохнівці завівся рудий шпигун: лисиця, яку не зупиняє присутність людей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 369

 

Лисиця на ім'я «Кіс – кіс» з’являється на запах м'яса та зникає коли її вдосталь накормили

Якщо будете в лісі в районі Малої Кохнівки, не дивуйтесь що до вас можуть завітати пухнасті гості. Як повідомляють свідки, яким не дають спокійно відпочити, кожні вихідні на їх очі потрапляє злодюжка, яка хоче заграбастати собі шматочок запашної курки приготованої на природі.


Руда лисиця на ім'я «Кіс – кіс» з’являється на запах м'яса та зникає, коли її вдосталь накормили. Людям ворюжка подобається, вони зазвичай годують її залишками після трапези, але іноді лісовому улюбленцю перепадають лакомі шматочки. 


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Автор: Артем Кравченко
Теги: лисиця
компанія «Інтера Люкс»

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