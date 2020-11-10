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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора в Кременчуці зареєстрували 49 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 168 Коментарів: 1

Серед хворих 5-місячне немовля та 6-річна дитина

11 листопада в Кременчуці зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 31 жінка віком від 22 до 75 років та 16 чоловіків віком від 29 до 78 років. Також захворіли 5-місячне немовля та 6-річна дитина.


39 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 10 - лікуються в інфекційних шпиталях.
По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 43 особи.


Всього зареєстровано 1945 випадків: одужало 866, померло 51.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 315
zzzzzz:
Сьогодні, 08:38

к чему этот бред? их гораздо больше


4 0

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