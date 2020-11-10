Роботодавці не мають права вимагати ПЛР-тест від співробітників після лікарняного

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 664

Роботодавці не мають права вимагати ПЛР-тест після лікарняного від співробітників, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Як наголосив під час брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, подібні вимоги суперечать законодавству України.





- Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Хочу сказати, що це суперечить чинному законодавству, - сказав Ляшко.





Лікар може вважати пацієнта здоровим та закрити його лікарняний з трьох причин, які прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з COVID-19:

пройшло 10 днів від першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні;

пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тестування, при цьому три дні симптоми відсутні;

отримання негативного результату тесту ПЛР.





- Всі ці три фактори є рівноцінними при рішенні про закриття лікарняного. Тому не повинно бути ніякого булінгу, ми можемо спокійно допускати людей, які перехворіли, в колектив. Є рекомендації ВООЗ і стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо один з цих критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати іншу людину, - прокоментував головний державний санітарний лікар.