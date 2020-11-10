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В районе остановки «ул. Вадима Пугачева» столкнулись грузовик и машина «Благоустройства Кременчуга»

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 171

 

Полторы полосы заняты

В районе остановки «ул. Вадима Пугачева» столкнулись грузовик и машина «Благоустройства Кременчуга». Это произошло сегодня около 14.30. 


Полторы полосы в сторону Молодежного на проспекте Свободы заняты.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп авария
компанія «Інтера Люкс»

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