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Декларації кременчуцьких чиновників знову доступні всім: НАЗК відкрило доступ до реєстру

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 659 Коментарів: 7

 
НАЗК виконало Постанову КМУ, ухвалену учора після засідання РНБО, однак антикорупційна система на паузі

 
Декларації посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, знову у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таким чином, кременчужани можуть знову безперешкодно читати декларації місцевих чиновників та депутатів. Розблоковано й проведення спецперевірок.


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Доступ до реєстру відновлено на виконання Постанови КМУ від 29.10.2020 р. №1363-р. Так, учора Кабмін зібрався на термінове засідання після засідання ради РНБО, де мова йшла про скандальне рішення Конституційного Суду.


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Проте, попри відкриття реєстру декларацій, антикорупційна реформа поставлена на паузу у зв'язку з рішенням КСУ. Фактично можна лише читати декларації чиновників — але відповідальності за корупційні правопорушення вони не нестимуть.


«Однак наслідки шкоди, завдані  антикорупційній системі, залишаються неймовірними. Так, через рішення КСУ:


  • Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.
  • Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
  • НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів знаходиться під загрозою.
  • Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо).
  • НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.
  • Більше того, фактично було дозволено безкарно «брехати» в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 525,5 тис. грн», - йдеться у повідомленні НАЗК.


Наразі сьогодні зранку КСУ пікетують активісти, вимагаючи відставки його нинішнього складу. Організаторами протесту стали Центр протидії корупції, «Автомайдан», фундація DEJURE та «Рух опору капітуляції», Transparency International Ukraine, YouControl.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: декларація доходи НАЗК реєстр декларацій КСУ
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Коментарі: 7

574
evil:
Сьогодні, 13:24

Еще раз мои поздравления электорату квартального клоуна! 

Ще раз наголошую: Ви зробили це разом! Ваш пісюаніст обісрались, наклавши купу зеленого лайна у власні штанці! Воно зараз бігає з переляканими очіма, притримує ті свої штанці, а його  лайно витікає із кішенів та калашні штанців...раптом кудись подівся той голос простудженого щура. Немає пафосних речей із Тесли. Тільки переляканий *** ***.

Теперь к адептам ОП!ЗД!Же

Превозмагая отвращение  зашел на их сайт и читаю что они там пишут по вчерашним событиям:

Никто не может требовать от Конституционного Суда никаких объяснений относительно его решений. Никто не имеет полномочий проводить ревизию решений Конституционного Суда. Они подлежат исполнению в обязательном порядке. В том числе Президентом, главой его Офиса и всеми прочими, активно выражающими свое недовольство решением органа, который обеспечивает верховенство Конституции в нашей стране. Власть должна немедленно прекратить давление на Конституционный Суд Украины и обеспечить беспрекословное выполнение решения КСУ во исполнение норм Основного Закона.

Шах и мат! Вот откуда то рыло пушистое вылезло! Вперед, болваны, у Бойко-Рабиновиче-Медведчуков любят идиотов!


8 12
30
law-abiding citizen:
Сьогодні, 13:45

Цитата: evil

Так за поданням 46 так званих "народних" депутатів від того ж "опздж" і групи за майбутнє (привіт електорату вітальки і ко) КСУ почав знищувати всі антикоррупційні інстанції в нащій країні.


6 3
401
shtai:
Сьогодні, 14:12

Цитата: evil

 

Объясните, как президент может повлиять на депутатов-колоборантов? Такие крысы были при всех правлениях (ну кроме времен януковщины). 


3 3
180
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 14:38

очень плохие события... Работа антикоррупционных огранов Украины является обязательным условием для сотрудничества с ЕС (это и безвиз, фин. программы помощи, военная поддержка и т.д.). 
По факту на сегодняшний день Зеленский не капитулировал перед русским рейхом, красные линии не перейдены. Рейх понял, что склонить его, обрануть, поймать на неопытности не получится, и поставили на нем крест. Был придуман оригинальный способ, как ослабить Украину, как забрать поддержку ЕС и запада - изнутри, через конституционный суд, который является независимым (от президента), но с которым можно договориться. Что рыги четко и выполнили. КС частично захватил власть.
Зеля такого хода не ожидал, по его заявлениям он не понимает и не знает что делать. Был бы президентом Петя, такого бы точно не было..


2 3
30
law-abiding citizen:
Сьогодні, 14:45

Цитата: shtai
Цитата: evil

 

Объясните, как президент может повлиять на депутатов-колоборантов? Такие крысы были при всех правлениях (ну кроме времен януковщины). 

Ну для початку треба дотримуватися свого слова як справжній чоловік і боротися з колаборантами, хоча б намагатися: "Партія пана Медведчука. Там є ще великі питання, чи його це партія, або це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки у них гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді: обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться".

Впровадження судової реформи - саме це повинна була вже давно втілити що попередня влада, що теперішня (зараз, доречі, вони мають більщість в парламенті), але ж вони думали що карманні суди можуть бути їм у пригоді, як виявилось, хто більше платить той і керує парадом.


1 1
574
evil:
Сьогодні, 14:49

Цитата: shtai
Объясните, как президент может повлиять на депутатов-колоборантов?

Президент не должен влиять. Для этого существует Служба Безопасности Украины, которая обязана действовать в рамках действующего законодательства. Но чего можно ожидать, когда структуру возглавляет некомпетентный помощник клоуна из квартального шапито?

Зеленский обещал вернуть всех "заробітчан" на родину. Но вернул только Коломойского и Портнова. Мое личное субъективное мнение, что обсуждаемые события планомерно проводились последним. Для чего и был посажен Тупицкий в 19 году (при Зеленском и зеленом монобольшинстве) в кресло председателя. 

Цитата: shtai
Такие крысы были при всех правлениях

Зеленому чучелу уже даже британские спецслужбы носом тыкали в Ермака. Оно прикидуется непонимающим дурачком. 

Это все реванш рыгов. При шоколадном барыге они сидели на опе ровно. При квартальном клоуне повылазили из всех дыр. 


1 2
180
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 15:03

Цитата: shtai
Цитата: evil

 

Объясните, как президент может повлиять на депутатов-колоборантов? Такие крысы были при всех правлениях (ну кроме времен януковщины). 

обьясняю. 
У президента Зеленского вся полнота власти в стране, слуга народа имеет большинство в Раде и может принимать любые законы, например закон про коллаборацию, по которому уйдут в след за комунистами рыги, шариёвцы и прочая коллабораторщина.
Но т.к. Зеля не справляется со своими обязанностями, мы имеем захват власти конст.судом.
ЗЫ. это еще масштабных боевых действий у него не было, ото он накомандует...


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