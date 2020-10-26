Декларації кременчуцьких чиновників знову доступні всім: НАЗК відкрило доступ до реєстру

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 659 Коментарів: 7

НАЗК виконало Постанову КМУ, ухвалену учора після засідання РНБО, однак антикорупційна система на паузі



Декларації посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, знову у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таким чином, кременчужани можуть знову безперешкодно читати декларації місцевих чиновників та депутатів. Розблоковано й проведення спецперевірок.









Доступ до реєстру відновлено на виконання Постанови КМУ від 29.10.2020 р. №1363-р. Так, учора Кабмін зібрався на термінове засідання після засідання ради РНБО, де мова йшла про скандальне рішення Конституційного Суду.













Проте, попри відкриття реєстру декларацій, антикорупційна реформа поставлена на паузу у зв'язку з рішенням КСУ. Фактично можна лише читати декларації чиновників — але відповідальності за корупційні правопорушення вони не нестимуть.





«Однак наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, залишаються неймовірними. Так, через рішення КСУ:





Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.

Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів знаходиться під загрозою.

Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо).

НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

Більше того, фактично було дозволено безкарно «брехати» в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 525,5 тис. грн», - йдеться у повідомленні НАЗК.



Наразі сьогодні зранку КСУ пікетують активісти, вимагаючи відставки його нинішнього складу. Організаторами протесту стали Центр протидії корупції, «Автомайдан», фундація DEJURE та «Рух опору капітуляції», Transparency International Ukraine, YouControl.







