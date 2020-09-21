«Кредмашу» - 150 років: на підприємстві показали установку, що робить зі старого асфальту новий

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 043 Коментарів: 4

На заводі випробовують надпотужну установку холодного рециклінгу – її створили на замовлення українських шляховиків

























































































Фото: Артем Коваленко

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» святкує своє 150-річчя. Усе починалося з випуску молотарок та кінних приводів – а зараз тут виробляють установки з виробництва асфальтобетону (фактично така установка - це цілий завод).





200 тонн асфальту за годину





Це – нова надпотужна розробка «Кредмашу»: установка КДМ205. Зараз її випробовують – і кременчужани можуть її побачити з боку «Міського саду». Її потужність – 200 тонн асфальтобетону за годину. Раніше «Кредмаш» робив установки потужністю 160 тонн, але у зв’язку з будівництвом доріг в Україні шляховики захотіли більш потужний екземпляр – і завод зробив.

Але головна перевага нового агрегату в тому, що він дозволяє переробляти старий асфальт: це установка холодного рециклінгу.

- Тут вирішуються такі питання, як зниження собівартості асфальтобетону. Також вирішуються питання екології – використання старого асфальту, - зазначив головний конструктор заводу Володимир Волков.





За його словами, у минулому році вже продали перший зразок, він успішно експлуатується на будівництві доріг. Обслуговує такий асфальтний завод усього два оператора. Нинішній зразок, який випробовують, теж незабаром поїде до замовника – на Західну Україну.





Щоб вивезти таку установку по розібраному вигляді, потрібно 25 залізничних платформ або фур. А в розробці вже нова надпотужна установка, яка робитиме 240 т асфальтобетону за годину.





«Перспектива сприятлива» - Микола Данилейко

Голова наглядової ради – президент ПрАТ «Кредмаш» Микола Данилейко розповів, що ще нового на підприємстві зараз.





Ось тези його виступу:

підприємство, попри коронакризу, забезпечене замовленнями до кінця року, завод працюватиме повний робочий тиждень;

за останні роки українські замовники придбали 110 установок з виробництва асфальтобетону – допомагає державна програма «Велике будівництво», у рамках якої будуються нові дороги, тому є попит на продукцію;

60% продукції підприємства ( тому числі – й запчастини до установок) йде на ринок України, 40% на експорт, серед країн-покупців – Болгарія, Румунія, Молдова, Казахстан;

158 млн грн вклав «Кредмаш» за останній час у розвиток виробництва, у тому числі в екологічні заходи. Зокрема, купили імпортну піч для ливарного виробництва, вдосконалили систему очищення викидів;

1895 працівників зараз на заводі, за останні роки чисельність скоротилася удвічі – підприємству доводиться боротися за замовлення, Микола Данилейко наголошує, що машинобудівникам потрібна державна підтримка.





- Перспектива на наступний рік сприятлива. Озвучена сума (в держбюджеті- ред.) на наступний рік на дорожнє будівництво – це 150 млрд грн. Цифра величезна… Ми беремо участь у цьому процесі. І тому на сьогодні впевненість у завтрашньому дні є, - каже Микола Данилейко.





День машинобудівника, який відзначатимуть цієї неділі, співпадає з ювілеєм заводу. До цієї дати робітники отримають премії у розмірі половини від 13-ї зарплати. Також кожен працівник отримав додатково по 1 тис грн, а пенсіонери – ветерани заводу – по 300 грн.



