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«Кредмашу» - 150 років: на підприємстві показали установку, що робить зі старого асфальту  новий

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 043 Коментарів: 4

На заводі випробовують надпотужну установку холодного рециклінгу – її створили на замовлення українських шляховиків
Фото: Артем Коваленко

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» святкує своє 150-річчя. Усе починалося з випуску молотарок та кінних приводів – а зараз тут виробляють установки з виробництва асфальтобетону (фактично така установка - це цілий завод).


  

200 тонн асфальту за годину


Це – нова надпотужна розробка «Кредмашу»: установка КДМ205. Зараз її випробовують – і кременчужани можуть її побачити з боку «Міського саду». Її потужність – 200 тонн асфальтобетону за годину. Раніше «Кредмаш» робив установки потужністю 160 тонн, але у зв’язку з будівництвом доріг в Україні шляховики захотіли більш потужний екземпляр – і завод зробив.

Але головна перевага нового агрегату в тому, що він дозволяє переробляти старий асфальт: це установка холодного рециклінгу.

 

- Тут вирішуються такі питання, як зниження собівартості асфальтобетону.  Також вирішуються питання екології – використання старого асфальту, - зазначив головний конструктор заводу Володимир Волков.


За його словами, у минулому році вже продали перший зразок, він успішно експлуатується на будівництві доріг. Обслуговує такий асфальтний завод усього два оператора. Нинішній зразок, який випробовують, теж незабаром поїде до замовника – на Західну Україну.


Щоб вивезти таку установку по розібраному вигляді, потрібно 25 залізничних платформ або фур. А в розробці вже нова надпотужна  установка, яка робитиме 240 т асфальтобетону за годину. 


 

«Перспектива сприятлива» - Микола Данилейко


 

Голова наглядової ради – президент ПрАТ «Кредмаш» Микола Данилейко розповів, що ще нового на підприємстві зараз.


Ось тези його виступу:

  • підприємство, попри коронакризу, забезпечене замовленнями до кінця року, завод працюватиме повний робочий тиждень;
  • за останні роки українські замовники придбали 110 установок з виробництва асфальтобетону – допомагає державна програма «Велике будівництво», у рамках якої будуються нові дороги, тому є попит на продукцію;
  • 60% продукції підприємства ( тому числі – й запчастини до установок) йде на ринок України, 40% на експорт, серед країн-покупців – Болгарія, Румунія, Молдова, Казахстан;
  • 158 млн грн вклав «Кредмаш» за останній час у розвиток виробництва, у тому числі в екологічні заходи. Зокрема, купили імпортну піч для ливарного виробництва, вдосконалили систему очищення викидів;
  • 1895 працівників зараз на заводі, за останні роки чисельність скоротилася удвічі – підприємству доводиться боротися за замовлення, Микола Данилейко наголошує, що машинобудівникам потрібна державна підтримка.


- Перспектива на наступний рік сприятлива. Озвучена сума (в держбюджеті- ред.) на наступний рік на дорожнє будівництво – це 150 млрд грн. Цифра величезна… Ми беремо участь у цьому процесі. І тому на сьогодні впевненість у завтрашньому  дні є, - каже Микола Данилейко.


День машинобудівника, який відзначатимуть цієї неділі, співпадає з ювілеєм заводу. До цієї дати робітники отримають премії у розмірі половини від 13-ї зарплати. Також кожен працівник отримав додатково по 1 тис грн, а пенсіонери – ветерани заводу – по 300 грн.


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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Кредмаш ювілей машинобудування Микола Данилейко
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

5
waxettio:
Сьогодні, 11:19

ай фантазер, ай молодца трындеть не мешки ворочать


15 1
4 054
zzzzzz:
Сьогодні, 11:49

А ПО и система управления как и 10 лет назад. Их кстати тоже кредмаш делает, или инфосистемы или еще кто то? Кто только уже эти асфзаводы не делал....


2 0
975
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:02

Микола Данилейко наголошує, що машинобудівникам потрібна державна підтримка

и тут без государственной сиськи никак.. За 30 лет работы в рыночных условиях красный начальник данилейко не научился выпускать конкурентоспособную продукцию и не вышел на новые внешние рынки сбыта. Бабла за это время заработано немеряно. Где развитие?
Через 10 лет будет как и черняк расказывать рабочим, чтоб писали письма президенту с требованием купить асфальтный завод...


9 0
257
Джо:
Сьогодні, 12:20

Цитата: zzzzzz

А ПО и система управления как и 10 лет назад. Их кстати тоже кредмаш делает, или инфосистемы или еще кто то? Кто только уже эти асфзаводы не делал....

и те и те делают


2 0

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