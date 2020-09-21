«Кредмашу» - 150 років: на підприємстві показали установку, що робить зі старого асфальту  новий

На заводі випробовують надпотужну установку холодного рециклінгу – її створили на замовлення українських шляховиків
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» святкує своє 150-річчя. Усе починалося з випуску молотарок та кінних приводів – а зараз тут виробляють установки з виробництва асфальтобетону (фактично така установка - це цілий завод).
Це – нова надпотужна розробка «Кредмашу»: установка КДМ205. Зараз її випробовують – і кременчужани можуть її побачити з боку «Міського саду». Її потужність – 200 тонн асфальтобетону за годину. Раніше «Кредмаш» робив установки потужністю 160 тонн, але у зв’язку з будівництвом доріг в Україні шляховики захотіли більш потужний екземпляр – і завод зробив.
Але головна перевага нового агрегату в тому, що він дозволяє переробляти старий асфальт: це установка холодного рециклінгу.
За його словами, у минулому році вже продали перший зразок, він успішно експлуатується на будівництві доріг. Обслуговує такий асфальтний завод усього два оператора. Нинішній зразок, який випробовують, теж незабаром поїде до замовника – на Західну Україну.
Щоб вивезти таку установку по розібраному вигляді, потрібно 25 залізничних платформ або фур. А в розробці вже нова надпотужна установка, яка робитиме 240 т асфальтобетону за годину.
Голова наглядової ради – президент ПрАТ «Кредмаш» Микола Данилейко розповів, що ще нового на підприємстві зараз.
День машинобудівника, який відзначатимуть цієї неділі, співпадає з ювілеєм заводу. До цієї дати робітники отримають премії у розмірі половини від 13-ї зарплати. Також кожен працівник отримав додатково по 1 тис грн, а пенсіонери – ветерани заводу – по 300 грн.