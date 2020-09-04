Кохнівка та Петрівка знову залишилися без тролейбусів: 1+ та 5а+ відправили на модернізацію

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 1 539 Коментарів: 6

Кохнівка та Петрівка знову залишилися без тролейбусів з автономним ходом. Про це «Телеграфу» повідомили пасажири «гранатових красенів» - наші читачі. Мобільні додатки для транспорту станом на сьогодні дійсно не показують №1+ та 5а+ на маршрутах.





- 5а+ тролейбус поламався. Один єдиний, що їздив у Кохнівку! А з яким пафосом запускали! Отож такий собі піар зробили. А зараз, як поламався – мовчать. Люди були задоволені, їздило багато першим ранковим рейсом. І три зміни на роботу: льотний коледж, хлібозавод, цех «Маркетопт». Тепер знову біда, - ділиться з нами враженнями кременчужанка Вікторія, яка працює у Кохнівці.





Вона уточнила, що тролейбус поламався ще позавчора (7 вересня), і люди з трудом діставалися вранці на роботу. Вікторія каже, що не раз зверталася до мерії з приводу транспорту у Кохнівку.





- Ще до тролейбуса обіцяли нам на ранкові рейси дати великий автобус, що ходить у них порожній в обід. Величезний і порожній. За 4 грн. І не дали. Дали тролейбус, - розповіла вона.





Директор КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександр Вертюх підтвердив, що тролейбусів № 1+ та 5а+ сьогодні на маршрутах не буде – і аж до наступного тижня. Їх поставили на модернізацію.





- Певні (технічні – ред.) моменти налаштовуємо – і будуть працювати, - каже він про тролейбуси з автономним ходом. – Щоб ви розуміли, тролейбус №1+ – це перший тролейбус, на якому встановлене обладнання для автономного ходу українського виробництва.





Зауважимо, що два тролейбуси, дообладнані автономним ходом, ламаються далеко не перший раз і зарекомендували себе як ненадійний транспорт. Проте Олександр Вертюх каже, що фірма, яка виготовляла батарейні комплекси, врахує недоліки, зробить модернізацію та усуне недоліки за свій рахунок – так передбачає угода з КТУ.





- Ми не платимо, усе в рамках гарантійних зобов’язань, – каже про модернізацію Олександр Вертюх.





Як ми писали раніше, комплектацію двох тролейбусів з автономним ходом виконала фірма з Броварів – ТОВ «Політехносервіс». Наразі КТУ уклало ще одну угоду з цією ж фірмою - за 1,7 млн грн вона має «приробити» автономний хід ще двом тролейбусам. Олександр Вертюх переконує, що помилки враховані, і наступні два тролейбуса з автономним ходом будуть більш досконалими.





Нагадаємо, КТУ в рамках кредиту ЄБРР на 8 млн євро очікує ще 8 тролейбусів із заводським автономним ходом із Білорусі. Наразі вони вже в Україні, каже пан Вертюх, проте на КТУ ще не доїхали.



