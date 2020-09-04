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Кохнівка та Петрівка знову залишилися без тролейбусів: 1+ та 5а+ відправили на модернізацію

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 1 539 Коментарів: 6

 

Керівник КТУ Олександр Вертюх повідомив, що тролейбуси повернуться на маршрути наступного тижня

Кохнівка та Петрівка знову залишилися без тролейбусів з автономним ходом. Про це «Телеграфу» повідомили пасажири «гранатових красенів» - наші читачі. Мобільні додатки для транспорту станом на сьогодні дійсно не показують №1+ та 5а+ на маршрутах.


- 5а+ тролейбус поламався. Один єдиний, що їздив у Кохнівку! А з яким пафосом запускали! Отож такий собі піар зробили. А зараз, як поламався – мовчать. Люди були задоволені, їздило багато першим ранковим рейсом. І три зміни на роботу: льотний коледж, хлібозавод, цех «Маркетопт». Тепер знову біда, - ділиться з нами враженнями кременчужанка Вікторія, яка працює у Кохнівці.


Вона уточнила, що тролейбус поламався ще позавчора (7 вересня), і люди з трудом діставалися вранці на роботу. Вікторія каже, що не раз зверталася до мерії з приводу транспорту у Кохнівку.


- Ще до тролейбуса обіцяли нам на ранкові рейси дати великий автобус, що ходить у них порожній в обід. Величезний і порожній. За 4 грн. І не дали. Дали тролейбус, - розповіла вона.


Директор КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександр Вертюх підтвердив, що тролейбусів № 1+ та 5а+ сьогодні на маршрутах не буде – і аж до наступного тижня. Їх поставили на модернізацію.


- Певні (технічні – ред.) моменти налаштовуємо – і будуть працювати, - каже він про тролейбуси з автономним ходом. – Щоб ви розуміли, тролейбус №1+ – це перший тролейбус, на якому встановлене обладнання для автономного ходу українського виробництва.


Зауважимо, що два тролейбуси, дообладнані автономним ходом, ламаються далеко не перший раз і зарекомендували себе як ненадійний транспорт. Проте Олександр Вертюх каже, що фірма, яка виготовляла батарейні комплекси, врахує недоліки, зробить модернізацію та усуне недоліки за свій рахунок – так передбачає угода з КТУ.


- Ми не платимо, усе в рамках гарантійних зобов’язань, – каже про модернізацію Олександр Вертюх.


Як ми писали раніше, комплектацію двох тролейбусів з автономним ходом виконала фірма з Броварів – ТОВ «Політехносервіс». Наразі КТУ уклало ще одну угоду з цією ж фірмою - за 1,7 млн грн вона має «приробити» автономний хід ще двом тролейбусам. Олександр Вертюх переконує, що помилки враховані, і наступні два тролейбуса з автономним ходом будуть більш досконалими.


Нагадаємо, КТУ в рамках кредиту ЄБРР на 8 млн євро очікує ще 8 тролейбусів із заводським автономним ходом із Білорусі. Наразі вони вже в Україні, каже пан Вертюх, проте на КТУ ще не доїхали.


Тролейбуси з автономним ходом, що ходитимуть через міст, мають прибути до Кременчука у вересні
3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Кохнівка Петрівка кредит
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

37
sem:
Сьогодні, 10:47

А, что же они хотели, иметь всего 2 автономных троллейбуса на 2 маршрута, и не иметь резервного транспорта на подмену! Естественно это техника и она имеет свойство выходить из строя, надеюсь им хватит ума с приходом новых автономных тролленйбусов оставить хотябы один в резерве, для подмены тех же 1+, 5А+, и т д....


6 7
195
imago:
Сьогодні, 11:10

Новые автономные рогатые поедут на Крюков, и ламаться будут в Крюкове, на резерв нет денег, теперь просто предположить(ну так гипотетически) он, тролейбус, остановился на мосту, дальше фантазируем каждый в отдельности


17 1
37
sem:
Сьогодні, 11:55

Цитата: imago
теперь просто предположить(ну так гипотетически) он, тролейбус, остановился на мосту, дальше фантазируем каждый в отдельности

 

Да уж железная у Вас логика, значит только из-за троллейбуса на мосту будут пробки, до этого там сплошная идилия была, а вот с приходом троллейбусов начнется настоящий колапс. 

 Да не важно кто обламается на мосту фура, троллейбус или даже мотцыкл с коляской, сразу же образуется пробка, так как и было это все время, так уже два встречных потока не разьедутся... 


6 11
1 195
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:59

Цитата: imago

Новые автономные рогатые поедут на Крюков, и ламаться будут в Крюкове, на резерв нет денег, теперь просто предположить(ну так гипотетически) он, тролейбус, остановился на мосту, дальше фантазируем каждый в отдельности

И заметьте - ещё не зима. В морозы я думаю проблемм будет ещё больше с батареями.


13 1
583
vetalman:
Сьогодні, 13:09

У них нет резервного тролейбуса ....А вы ржали с меня когда я сказал - что стройка 6-полосного моста - брехня ....


5 0
140
pavlov37:
Сьогодні, 14:56

.....а желающих предложить помощь в ремонте шото не наблюдается....мне тоже эта ситуация с поломками тоже ой как  не нравится, но я сам житель Петровки и я ОЧЕНЬ рад появлению этих тролейбусов, а если я переживаю за чьи то неудачи,то как  минимум звоню и предлагаю свою помощь,а не злорадно радуюсь неудаче....При этом я не фиолетовый и не зеленый....и не голубой...я просто отношусь с пониманием к этому проэкту нашего мера.Ведь Малецкий  рискнул и взял на себя ответственность воплотить в жизнь этот проэкт со всеми головными болями,и как обычно шото пошло не так,но зачем же за это гнобить мера????Малецкий мог закрыть на эти маршруты глаза,так как это делали все меры Кременчуга,в том числе и легендарно покойный Бабаев(царство ему небесное)....так может давайте поможем решить эту проблему,а не гнобить его ,ибо этот проэкт закроют из-за головняка и тралейбусы ходить взагалi перестанут на Петровку.....Не оставляйте людей без тролейбусов своей писаниной,помогите чем можете...


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