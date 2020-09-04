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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ДТП загинув мотоцикліст

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 252 Коментарів: 2

 

Чоловік помер на місці пригоди

8 вересня поблизу села Високе на Пирятинщині, на автодорозі «Пирятин – Ромни – Кролевець» сталася смертельна ДТП. 32-річний водій мотоцикла Suzuki GSX-R1000 М, мешканець Пирятина, перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це повідомив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Внаслідок ДТП мотоцикліст від отриманих травм помер на місці пригоди.


Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Про це стало відомо від відділу комунікації поліції Полтавщини.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП мотоциклист
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

594
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 11:57

Минус один


5 5
815
AMD:
Сьогодні, 15:35

Спасибо, приятная новость, нормальные люди не пострадали, можно перенести в рубрику - "культура" 


3 0

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