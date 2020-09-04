На Полтавщині у ДТП загинув мотоцикліст

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8 вересня поблизу села Високе на Пирятинщині, на автодорозі «Пирятин – Ромни – Кролевець» сталася смертельна ДТП. 32-річний водій мотоцикла Suzuki GSX-R1000 М, мешканець Пирятина, перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це повідомив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Внаслідок ДТП мотоцикліст від отриманих травм помер на місці пригоди.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Про це стало відомо від відділу комунікації поліції Полтавщини.