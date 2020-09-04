Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірус виявили у 2551 українця, на Полтавщині – у 22

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У Полтавській області за останню добу від COVID-19 померло двоє людей

За добу в Україні зафіксували 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 22.


За даними МОЗ, станом на 9.00 9 вересня в Україні налічують 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали (усього за добу – 1 157 людей). Загалом провели 1 751 931 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 503 випадки;
  • Волинська область — 6 015 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 923 випадки;
  • Донецька область — 1 762 випадки;
  • Житомирська область — 3 879 випадків;
  • Закарпатська область — 8 277 випадків;
  • Запорізька область — 2041 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 659 випадків;
  • Кіровоградська область — 870 випадків;
  • м. Київ — 15 821 випадок;
  • Київська область — 6 459 випадків;
  • Львівська область — 16 269 випадків;
  • Луганська область — 480 випадків;
  • Миколаївська область — 1 714 випадків;
  • Одеська область — 8 827 випадків;
  • Полтавська область — 1 018 випадків;
  • Рівненська область — 9 943 випадки;
  • Сумська область — 2143 випадків;
  • Тернопільська область — 7 824 випадки;
  • Харківська область — 11 493 випадки;
  • Херсонська область — 538 випадків;
  • Хмельницька область — 3 355 випадків;
  • Чернівецька область — 11 581 випадок;
  • Черкаська область — 2 121 випадок;
  • Чернігівська область — 2 515 випадків.

 

Полтавська ОДА проінформувала, що на Полтавщині за добу коронавірусну інфекцію діагностували у людей:

  • у Полтаві – 13 нових випадків;
  • на Диканщині – 4 випадки;
  • на Зіньківщині, Котелевщині – по два випадки відповідно;
  • на Пирятинщині – один випадок.

Наразі одужали 580 жителів регіону. Продовжують лікування 414 людей. Всього у Полтавській області нараховують 24 летальні випадки, за добу нових два – у Полтаві і Полтавському районі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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