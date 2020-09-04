За добу коронавірус виявили у 2551 українця, на Полтавщині – у 22

У Полтавській області за останню добу від COVID-19 померло двоє людей
За добу в Україні зафіксували 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 22.
За даними МОЗ, станом на 9.00 9 вересня в Україні налічують 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали (усього за добу – 1 157 людей). Загалом провели 1 751 931 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 503 випадки;
- Волинська область — 6 015 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 923 випадки;
- Донецька область — 1 762 випадки;
- Житомирська область — 3 879 випадків;
- Закарпатська область — 8 277 випадків;
- Запорізька область — 2041 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 659 випадків;
- Кіровоградська область — 870 випадків;
- м. Київ — 15 821 випадок;
- Київська область — 6 459 випадків;
- Львівська область — 16 269 випадків;
- Луганська область — 480 випадків;
- Миколаївська область — 1 714 випадків;
- Одеська область — 8 827 випадків;
- Полтавська область — 1 018 випадків;
- Рівненська область — 9 943 випадки;
- Сумська область — 2143 випадків;
- Тернопільська область — 7 824 випадки;
- Харківська область — 11 493 випадки;
- Херсонська область — 538 випадків;
- Хмельницька область — 3 355 випадків;
- Чернівецька область — 11 581 випадок;
- Черкаська область — 2 121 випадок;
- Чернігівська область — 2 515 випадків.
Полтавська ОДА проінформувала, що на Полтавщині за добу коронавірусну інфекцію діагностували у людей:
- у Полтаві – 13 нових випадків;
- на Диканщині – 4 випадки;
- на Зіньківщині, Котелевщині – по два випадки відповідно;
- на Пирятинщині – один випадок.
Наразі одужали 580 жителів регіону. Продовжують лікування 414 людей. Всього у Полтавській області нараховують 24 летальні випадки, за добу нових два – у Полтаві і Полтавському районі.