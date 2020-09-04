За добу коронавірус виявили у 2551 українця, на Полтавщині – у 22

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У Полтавській області за останню добу від COVID-19 померло двоє людей

За добу в Україні зафіксували 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 22.





За даними МОЗ, станом на 9.00 9 вересня в Україні налічують 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали (усього за добу – 1 157 людей). Загалом провели 1 751 931 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 503 випадки;

Волинська область — 6 015 випадків;

Дніпропетровська область — 2 923 випадки;

Донецька область — 1 762 випадки;

Житомирська область — 3 879 випадків;

Закарпатська область — 8 277 випадків;

Запорізька область — 2041 випадок;

Івано-Франківська область — 10 659 випадків;

Кіровоградська область — 870 випадків;

м. Київ — 15 821 випадок;

Київська область — 6 459 випадків;

Львівська область — 16 269 випадків;

Луганська область — 480 випадків;

Миколаївська область — 1 714 випадків;

Одеська область — 8 827 випадків;

Полтавська область — 1 018 випадків;

Рівненська область — 9 943 випадки;

Сумська область — 2143 випадків;

Тернопільська область — 7 824 випадки;

Харківська область — 11 493 випадки;

Херсонська область — 538 випадків;

Хмельницька область — 3 355 випадків;

Чернівецька область — 11 581 випадок;

Черкаська область — 2 121 випадок;

Чернігівська область — 2 515 випадків.

Полтавська ОДА проінформувала, що на Полтавщині за добу коронавірусну інфекцію діагностували у людей:

у Полтаві – 13 нових випадків;

на Диканщині – 4 випадки;

на Зіньківщині, Котелевщині – по два випадки відповідно;

на Пирятинщині – один випадок.

Наразі одужали 580 жителів регіону. Продовжують лікування 414 людей. Всього у Полтавській області нараховують 24 летальні випадки, за добу нових два – у Полтаві і Полтавському районі.