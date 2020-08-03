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Топ новина, Кременчук, Політика

Социологи назвали четырех лидеров в гонке за кресло мэра Кременчуга

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 3 554 Коментарів: 8

 

А новую партию мэра кременчужане не знают

По данным социологического исследования, сегодня лидерами гонки за кресло мэра Кременчуга являются четыре кандидата: Виталий Малецкий, кандидат по фамилии «Не знаю/не определился», Геннадий Иванян и Оксана Пиддубная. 


Сегодня, 3 августа, «Кременчуцький антикорупційний центр» представил результаты социологического исследования. Оно проводилось с 20 по 30 июля. Тема – предстоящие выборы мэра Кременчуга и Кременчугского горсовета. О результатах исследования рассказала руководитель «Кременчуцького антикорупційного центру», социолог Оксана Гуйда. Оксана Гуйда – член политической партии «Голос».


 


Из позитивного: несмотря на усталость и разочарование, кременчужане пойдут на выборы мэра и горсовета – 65,58% респондентов ответили, что если бы местные выборы состоялись в ближайшее воскресенье, они бы пришли на избирательные участки.


 




Кандидаты в мэры Кременчуга


На вопрос: за какого кандидата в мэры Кременчуга вы бы проголосовали? – кременчужане ответили так:

  • Малецкий Виталий – 31, 0%
  • Не знаю/не определился – 19,47%
  • Иванян Геннадий – 12,46%
  • Пиддубная Оксана – 10,44%
  • Зауральский Ростислав – 6,07%

На этом лидерская пятерка заканчивается. Другие кандидаты набирают по 3,7% и ниже. В частности, условный кандидат от партии «Слуга народа» Феликс Урин набрал 3,12%. А куратор Виталия Малецкого нардеп Шаповалов взял ещё меньше – 2,65%.


Полный список перед вами:


 


У кандидатов в мэры социологи замеряли не только рейтинг, но и антирейтинг. Для этого респондентам задавали вопрос: кого они ни при каких условиях не хотели бы видеть в кременчугских органах местного самоуправления?


Показатели антирейтинга такие:

  • Малецкий Виталий – 24,61%
  • Пиддубная Оксана – 22,59%
  • Не знаю/не определился – 17,29%
  • Жеваго Константин – 11,37%
  • Шаповалов Юрий – 9,03%
  • Урин Феликс – 7,01%
  • Головач Александр – 6,39%
  • Дроздова Ирина – 6,07%
  • Гриценко Юрий – 5,76%
  • Иванян Геннадий – 5,14%
  • Сидерка Татьяна – 4,67%
  • Холод Евгений – 4,52%

 


Остальные фигуранты опроса имеют антирейтинг на уровне 2% и ниже. Анитрейтинг, кстати, штука двойственная – с одной стороны, это показатель неприятия, с другой – показатель известности, узнаваемости политика.



За какую партию готовы голосовать кременчужане


Социологи также задавали кременчужанам такой вопрос: если бы выборы в Кременчугский горсовет состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?


Вот результаты опроса:

  • «Слуга народу» – 19,63%
  • Не знаю/не определился – 17,29%
  • «Опозиційна платформа – за життя» – 14,80%
  • ВО «Батьківщина – 12,31%
  • солідарність – 9,35%
  • ПартіяШарія – 7,17%
  • «Голос» – 4,52%
  • ВО «Свобода» – 4,21%
  • «Радикальна партіяЛяшка– 3.12%
  • місто – 3,17%
  • «За майбутнє – 2,96%
  • «Поруч» – 1,71%

Остальные партии, указанные в опроснике, набрали меньше 1%.


 



В исследовании по партиям есть несколько очень интересных моментов. Ключевой из них – чрезвычайно низкий рейтинг партии «За майбутнє – 2,96%.


Вы ведь уже видели в Кременчуге эти большие фиолетовые борды – «За майбутнє» партія Малецького»? В начале июля ОО «Социальный барометр», которую в Кременчуге плотно связывают с командой Шаповалова-Малецкого, опубликовала результаты своего предвыборного исследования. По их данным выходило, что за партию «За майбутнє», от которой пойдет на выборы Малецкий, готовы проголосовать 25,13% кременчужан.


«ТелеграфЪ» писал об этом, вот результаты исследования «Социального барометра»:

 


Как видите, разница показателей в двух исследованиях составляет 22%. Это далеко за пределами статистической ошибки.


Партия «За майбутнє» создана два месяца назад, 20 мая состоялся учредительный съезд, на котором избрали её руководство. Поэтому «ТелеграфЪ» изначально удивили результаты «Социального барометра» – как созданная два месяца назад партия могла набрать сразу со старта 25,13%?


Ну вот, в исследовании других авторов мы видим уже другие цифры.



Интересен также результат старой мэрской партии «Поруч», во главе которой Малецкий шел на выборы в 2015 году. В июле 2020-го за «Поруч» готовы проголосовать лишь 1,71% избирателей.


Обратите также внимание на результаты партии Шария. За неё готовы отдать голоса 7,17% респондентов. В Кременчуге этот показатель намного выше, чем по Украине. По данным группы Рейтинг, в Украине за партию Шария готовы проголосовать 2,5% избирателей.


Если у партии Шария такой высокий рейтинг в Кременчуге, возможно, Виталию Малецкому стоит идти в мэры от Шария, а не от Коломойского? Серьезно, если сложить рейтинги новой и старой партий мэра, «За майбутнє» (2,96%) и «Поруч» (1,71%), они вместе меньше рейтинга партии Шария (7,71%).


Что касается президентской партии «Слуга народа», то показатели по Кременчугу практически совпадают с показателями по Украине. В Кременчуге за «Слугу народа» готовы отдать голоса 19,63% избирателей, а в Украине, по данным группы Рейтинг, – 18,6%.


Информация об исследовании:

Соціологічне дослідження проведено в період з 20 по 30 липня 2020 року. Опитано 642 респонденти методом стандартизованого інтерв’ю «face to face». Похибка вибірки складає 1,87%.

Социологи не назвали заказчика исследования.

5
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы мэра Кременчуга социология рейтинги кандидатов Кременчуг политические партии джокер предвыборная кампания
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

3 937
zzzzzz:
Сьогодні, 19:10

все предсказуемо, зенелохи переметнулись в опзж и к шариковым...другого ждать и не приходится. Вечная ОПЗЖ нам...


22 6
266
Slav:
Сьогодні, 20:31

как тонко навязывают народу мнение...


11 0
567
vetalman:
Сьогодні, 20:33

где они этих опрашиваемых людей берут ? тобиш в головах колбаска по 2-20 еще присутствует у большой массы населения ... просто никто делать ничего не хочет все вечно недовольны всем ждут что с неба упадет что -то .но я вижу что с неба уже 30 лет ничего не падает и не упадет никогда


12 2
311
Volvoвод:
Сьогодні, 21:54

Приятно посмотреть, что рейтинг ОПЗЖ выше, чем у ЕС, а Партии Шария - выше, чем у Голоса. Если посмотреть динамику, то можно предположить дальнейший рост электората ОПЗЖ и Шария в ближайшие месяцы, и скатывания в пропасть партии войны.

Верной дорогой идем, товарищи!


0 4
3 937
zzzzzz:
Сьогодні, 21:55

шариковы радеютsmile


0 1
208
Piton78:
Сьогодні, 22:02

Ось що дивно як тільки почали ремонтувати міст так відразу все місто завітали фіолетовим вибачаюся лайном співпадіння? Не думаю! Значить вже пішов процесс відмивання та дерибану грошиків з мосту! Ніколи не повірю що Віталька за свої грошики це все наввшав! Вже реально огидно на це дивитися! А за ці намальовані рейтинги завдяки своїм віталькоботам навіть мови немає! А реальніше буду якщо взяти позитивний рейтинг 31 відсоток відняти антирейтинг 24.61 і вийде 6.31 оце вже ближче до реального! 


0 0
3 937
zzzzzz:
Сьогодні, 22:03

Цитата: Volvoвод
Верной дорогой идем
в глупокую опзж....это ж какие мозги(или вату скорее всего) нужно иметь в головной коробке, что б такой бред писать.....


1 0
300
wtf100500:
Сьогодні, 22:12

Реально даже не из кого выбрать. 


0 0

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