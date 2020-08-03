Социологи назвали четырех лидеров в гонке за кресло мэра Кременчуга

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 3 554 Коментарів: 8

По данным социологического исследования, сегодня лидерами гонки за кресло мэра Кременчуга являются четыре кандидата: Виталий Малецкий, кандидат по фамилии «Не знаю/не определился», Геннадий Иванян и Оксана Пиддубная.





Сегодня, 3 августа, «Кременчуцький антикорупційний центр» представил результаты социологического исследования. Оно проводилось с 20 по 30 июля. Тема – предстоящие выборы мэра Кременчуга и Кременчугского горсовета. О результатах исследования рассказала руководитель «Кременчуцького антикорупційного центру», социолог Оксана Гуйда. Оксана Гуйда – член политической партии «Голос».







Из позитивного: несмотря на усталость и разочарование, кременчужане пойдут на выборы мэра и горсовета – 65,58% респондентов ответили, что если бы местные выборы состоялись в ближайшее воскресенье, они бы пришли на избирательные участки.

















Кандидаты в мэры Кременчуга





На вопрос: за какого кандидата в мэры Кременчуга вы бы проголосовали? – кременчужане ответили так:

Малецкий Виталий – 31, 0%

Не знаю/не определился – 19,47%

Иванян Геннадий – 12,46%

Пиддубная Оксана – 10,44%

Зауральский Ростислав – 6,07%

На этом лидерская пятерка заканчивается. Другие кандидаты набирают по 3,7% и ниже. В частности, условный кандидат от партии «Слуга народа» Феликс Урин набрал 3,12%. А куратор Виталия Малецкого нардеп Шаповалов взял ещё меньше – 2,65%.





Полный список перед вами:







У кандидатов в мэры социологи замеряли не только рейтинг, но и антирейтинг. Для этого респондентам задавали вопрос: кого они ни при каких условиях не хотели бы видеть в кременчугских органах местного самоуправления?





Показатели антирейтинга такие:

Малецкий Виталий – 24,61%

Пиддубная Оксана – 22,59%

Не знаю/не определился – 17,29%

Жеваго Константин – 11,37%

Шаповалов Юрий – 9,03%

Урин Феликс – 7,01%

Головач Александр – 6,39%

Дроздова Ирина – 6,07%

Гриценко Юрий – 5,76%

Иванян Геннадий – 5,14%

Сидерка Татьяна – 4,67%

Холод Евгений – 4,52%





Остальные фигуранты опроса имеют антирейтинг на уровне 2% и ниже. Анитрейтинг, кстати, штука двойственная – с одной стороны, это показатель неприятия, с другой – показатель известности, узнаваемости политика.







За какую партию готовы голосовать кременчужане





Социологи также задавали кременчужанам такой вопрос: если бы выборы в Кременчугский горсовет состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?





Вот результаты опроса:

«Слуга народу» – 19,63%

Не знаю/не определился – 17,29%

«Опозиційна платформа – за життя » – 14,80%

життя ВО «Батьківщина – 12,31%

солідарність – 9,35%

ПартіяШарія – 7,17%

«Голос» – 4,52%

ВО «Свобода» – 4,21%

«Радикальна партіяЛяшка – 3.12%

місто – 3,17%

«За майбутнє – 2,96%

«Поруч» – 1,71%

Остальные партии, указанные в опроснике, набрали меньше 1%.











В исследовании по партиям есть несколько очень интересных моментов. Ключевой из них – чрезвычайно низкий рейтинг партии «За майбутнє – 2,96%.





Вы ведь уже видели в Кременчуге эти большие фиолетовые борды – «За майбутнє» партія Малецького»? В начале июля ОО «Социальный барометр», которую в Кременчуге плотно связывают с командой Шаповалова-Малецкого, опубликовала результаты своего предвыборного исследования. По их данным выходило, что за партию «За майбутнє», от которой пойдет на выборы Малецкий, готовы проголосовать 25,13% кременчужан.





«ТелеграфЪ» писал об этом, вот результаты исследования «Социального барометра»:



Как видите, разница показателей в двух исследованиях составляет 22%. Это далеко за пределами статистической ошибки.



Партия «За майбутнє» создана два месяца назад, 20 мая состоялся учредительный съезд, на котором избрали её руководство. Поэтому «ТелеграфЪ» изначально удивили результаты «Социального барометра» – как созданная два месяца назад партия могла набрать сразу со старта 25,13%?





Ну вот, в исследовании других авторов мы видим уже другие цифры.







Интересен также результат старой мэрской партии «Поруч», во главе которой Малецкий шел на выборы в 2015 году. В июле 2020-го за «Поруч» готовы проголосовать лишь 1,71% избирателей.



Обратите также внимание на результаты партии Шария. За неё готовы отдать голоса 7,17% респондентов. В Кременчуге этот показатель намного выше, чем по Украине. По данным группы Рейтинг, в Украине за партию Шария готовы проголосовать 2,5% избирателей.



Если у партии Шария такой высокий рейтинг в Кременчуге, возможно, Виталию Малецкому стоит идти в мэры от Шария, а не от Коломойского? Серьезно, если сложить рейтинги новой и старой партий мэра, «За майбутнє» (2,96%) и «Поруч» (1,71%), они вместе меньше рейтинга партии Шария (7,71%).



Что касается президентской партии «Слуга народа», то показатели по Кременчугу практически совпадают с показателями по Украине. В Кременчуге за «Слугу народа» готовы отдать голоса 19,63% избирателей, а в Украине, по данным группы Рейтинг, – 18,6%.



Информация об исследовании:

Соціологічне дослідження проведено в період з 20 по 30 липня 2020 року. Опитано 642 респонденти методом стандартизованого інтерв’ю «face to face». Похибка вибірки складає 1,87%.

Социологи не назвали заказчика исследования.