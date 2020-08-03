«Кремінь» програє на виїзді лідеру та готується до історичного матчу

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 582

Сьогодні, 3 серпня, футболісти «Кременя» програли одному з лідерів чемпіонату «Інгульцю» з рахунком – 0:3. У ворота кременчужан забив Щедрий та дубль на рахунку Мкомола.

В «Інгульця» матч пропустили Євген Запорожець, Олександр Козак та один з кращих бомбардирів Першої ліги Ніка Сітчінава. «Кременю» не змогли допомогти Дмитро Сула та Артем Козлов.





«Інгулець» - «Кремінь» - 3:0 (1:0)

Голи: Мкомола 8, 59, Щедрий 50

«Інгулець»: Шуст, Загальський, Коваленко, Мкомола, Фатєєв, Коробка, Павлов, Щедрий, Ковальов, Лупашко, Квасний. Запасні: Льопка, Сениця, Мішуренко, Бартуловіч, Кучеренко, Плохотнюк, Балан, Зеленський, Ігнатьєв, Синєгуб, Семенко. Головний тренер: Сергій Лавриненко

«Кремінь»: Олійник, Черниш, Дмитрієв, Клюс, Курелєх, Пилипенко, Білоус, Бафтаовський, Мурашов, Кривенко. Запасні: Фастов, Головко, Моцик, Янаков, Марчук, Фхакадзе. Головний тренер: Сергій Свистун

Головний арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра - Матяш В.В. (Донецьк), Чертоляс М.В. (Херсон), четвертий арбітр - Пилипенко Я.М. (Кропивницький), спостерігач арбітражу - Коваленко Г.Б. (Київ).





Коментар головного тренера Кременя Сергія Свистуна





Коментар після матчу наставника Інгульця Сергія Лавриненка

7 серпня о 17.30 «Кремінь» зіграє заключний домашній матч в чемпіонаті. До речі, це буде для команди історична гра, адже з наступного сезону команда не буде муніципальною.