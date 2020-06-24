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Затримали підозрюваного у вбивстві касирки кременчуцького відділення «Швидко гроші»

Вчора, 18:09 Переглядів: 5 969 Коментарів: 4

 

Триває кримінальне провадження за фактом розбою та умисного вбивства

Поліція встановила особу, яка вчинила розбійний напад на відділення «Швидко гроші» на вулиці Київській. Нападником виявився 33-річний кременчужанин (1987 р.н.), - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Нагадаймо, увечері 20 червня у фінансовій установі «Швидко гроші» за адресою вулиця Київська, 6, стався розбійний напад. Нападник наніс 35-річній касирці тяжкі травми, забрав із сейфа гроші і зник у невідомому напрямку. Постраждала від травм померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.

 


Справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів). Фігуранту повідомлено про підозру у розбійному нападі та умисному вбивстві, вчиненому з корисливою метою. Вживають заходи щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.


Якщо суд визнає кременчужанами винним, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua Джерело відео: поліція Полтавщини, Youtube
Теги: вбивство розбійний напад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

214
ww:
Вчора, 18:33

33-річний? 

На фото с камер дядька.


20 3
41
ags:
Вчора, 20:48

Очень интересно, что до наступления смерти полиция особо и не чесалась. Вчера стало известно, а сегодня уже и тело нашли. Типа, если разбойное нападение - ну то такое, можно не напрягаться, а если смерть - о, нука иди сюда!


6 6
546
Fox:
Вчора, 21:46

И почему для таких нелюдей не применяется смертная казнь, как в некоторых штатах США или Китае?! Слишком гуманное у нас государство! Вот так, несколькими ударами тяжелым предметом лишить жизни молодую женщину. И разве такое горе для родных и близких покойной компенсируется тюремным заключением этого животного?

 

Царствие небесное пострадавшей!


18 2
9
mrusklon:
Вчора, 22:58

Цитата: Fox

И почему для таких нелюдей не применяется смертная казнь, как в некоторых штатах США или Китае?! Слишком гуманное у нас государство! Вот так, несколькими ударами тяжелым предметом лишить жизни молодую женщину. И разве такое горе для родных и близких покойной компенсируется тюремным заключением этого животного?

 

Царствие небесное пострадавшей!

особенно для того дебила который жену спалил, там точно смертная казнь не помешала бы


9 2

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