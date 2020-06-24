Затримали підозрюваного у вбивстві касирки кременчуцького відділення «Швидко гроші»

Вчора, 18:09 Переглядів: 5 969 Коментарів: 4

Поліція встановила особу, яка вчинила розбійний напад на відділення «Швидко гроші» на вулиці Київській. Нападником виявився 33-річний кременчужанин (1987 р.н.), - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Нагадаймо, увечері 20 червня у фінансовій установі «Швидко гроші» за адресою вулиця Київська, 6, стався розбійний напад. Нападник наніс 35-річній касирці тяжкі травми, забрав із сейфа гроші і зник у невідомому напрямку. Постраждала від травм померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.









Справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів). Фігуранту повідомлено про підозру у розбійному нападі та умисному вбивстві, вчиненому з корисливою метою. Вживають заходи щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.





Якщо суд визнає кременчужанами винним, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.



