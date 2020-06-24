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Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Видео

В конце рабочего дня: виртуальный OpenAir на Чикаловском карьере

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 576 Коментарів: 2

 

Тусовок нет, но вы держитесь

12 июня на небезызвестном затопленном Чикаловском карьере прошёл необычный OpenAir – без людей. Как сообщил «Телеграфу» DJ VOYSAX, чей сет вы услышите в видеоряде, из живых душ на карьере были только он, те, кто собирал сцену и снимал видео. 


– Сейчас вся музыкальная сфера стоит на месте, и не понятно когда это все закончится, – сообщил VOYSAX. – И мы решили немного переехать пока в интернет. И для подобного видео, я думаю, лучшего места, чем наш карьер, было сложно придумать. Есть, правда, уже идеи, где это делать дальше, в пределах нашего района. Пока у нас официально делать массовые мероприятия нельзя в подобном плане – приходится делать это в изоляции от людей.


Окунуться в open-атмосферу и расслабиться в конце рабочего дня можно попробовать всегда. 


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Автор: solod
Теги: Чикаловка Чикаловский карьер open air
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

259
gansit:
Вчора, 18:23

Пользуясь случаем хочу спросить,а в карьере ловят рыбу,есть там она?


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3 862
zzzzzz:
Вчора, 18:35

Цитата: gansit

Пользуясь случаем хочу спросить,а в карьере ловят рыбу,есть там она?

верховодку ловил, видел стайки белой рыбы у берегов, что на глубине не знаю. Ящерицы там интересные зелено-голубоватого цвета большие. но рыбу там ловить только в одном месте можно пробовать с берега, везде камни и обрывы, разве что лодкой.


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