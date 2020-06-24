В конце рабочего дня: виртуальный OpenAir на Чикаловском карьере

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 576 Коментарів: 2

12 июня на небезызвестном затопленном Чикаловском карьере прошёл необычный OpenAir – без людей. Как сообщил «Телеграфу» DJ VOYSAX, чей сет вы услышите в видеоряде, из живых душ на карьере были только он, те, кто собирал сцену и снимал видео.





– Сейчас вся музыкальная сфера стоит на месте, и не понятно когда это все закончится, – сообщил VOYSAX. – И мы решили немного переехать пока в интернет. И для подобного видео, я думаю, лучшего места, чем наш карьер, было сложно придумать. Есть, правда, уже идеи, где это делать дальше, в пределах нашего района. Пока у нас официально делать массовые мероприятия нельзя в подобном плане – приходится делать это в изоляции от людей.



Окунуться в open-атмосферу и расслабиться в конце рабочего дня можно попробовать всегда.



