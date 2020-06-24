Сегодня в Кременчуг тайно приезжал Юрий Бойко

Сегодня, 24 июня, Кременчуг посетил с тайным визитом лидер политической партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Его встречали глава областной парторганизации Олег Сазонов и глава городской парторганизации Геннадий Иванян.
Встреча Бойко с народом состоялась в парке Мира. Лидер ОПЗЖ встретился с кременчугскими предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса. Также на встрече были замечены глава Кременчугской райрады Андрей Дрофа и состоятельный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур.
Слева направо: Алексюк, Бойко, Мазур, Сазонов
Представители малого и среднего бизнеса жаловались Юрию Бойко на сложность ведения бизнеса в условиях карантина. Жаловались и на то, что кременчугские власти устраивают постоянные проверки и штрафуют за несоблюдение правил карантина. Очень жаловались, что могут штрафануть за то, что табличка о масочном режиме висит не на видном месте.
Пожаловаться Бойко приехал даже фермер из района.
Бойко предпринимателям сочувствовал и обещал бороться.
СМИ пресс-служба ОПЗЖ о визите Бойко не информировала. Источник в структуре ОПЗЖ так ответил на вопрос «Телеграфа», почему ОПЗЖ не анонсирует в прессе приезд своего политического лидера: