Сегодня в Кременчуг тайно приезжал Юрий Бойко

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 222 Коментарів: 1

Сегодня, 24 июня, Кременчуг посетил с тайным визитом лидер политической партии ОПЗЖ Юрий Бойко.



Его встречали глава областной парторганизации Олег Сазонов и глава городской парторганизации Геннадий Иванян.



Встреча Бойко с народом состоялась в парке Мира. Лидер ОПЗЖ встретился с кременчугскими предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса. Также на встрече были замечены глава Кременчугской райрады Андрей Дрофа и состоятельный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур.





Слева направо: Алексюк, Бойко, Мазур, Сазонов



Представители малого и среднего бизнеса жаловались Юрию Бойко на сложность ведения бизнеса в условиях карантина. Жаловались и на то, что кременчугские власти устраивают постоянные проверки и штрафуют за несоблюдение правил карантина. Очень жаловались, что могут штрафануть за то, что табличка о масочном режиме висит не на видном месте.

Пожаловаться Бойко приехал даже фермер из района.



Бойко предпринимателям сочувствовал и обещал бороться.



СМИ пресс-служба ОПЗЖ о визите Бойко не информировала. Источник в структуре ОПЗЖ так ответил на вопрос «Телеграфа», почему ОПЗЖ не анонсирует в прессе приезд своего политического лидера:





– Я вам скажу, почему больше прессу не зовем. Когда в прошлый раз мы официально пригласили СМИ на встречу с Юрием Анатольевичем, об этом узнали АТО-шники, Харченко тоже узнал, или им слил кто-то, они приехали и практически сорвали нам встречу, скандалили. Поэтому принято решение прессу больше не информировать.