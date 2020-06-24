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Кременчук, Політика

Сегодня в Кременчуг тайно приезжал Юрий Бойко

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 222 Коментарів: 1

 
 Тайная встреча состоялась в парке Мира

Сегодня, 24 июня, Кременчуг посетил с тайным визитом лидер политической партии ОПЗЖ Юрий Бойко.


Его встречали глава областной парторганизации Олег Сазонов и глава городской парторганизации Геннадий Иванян.


Встреча Бойко с народом состоялась в парке Мира. Лидер ОПЗЖ встретился с кременчугскими предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса. Также на встрече были замечены глава Кременчугской райрады Андрей Дрофа и состоятельный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур.


 

Слева направо: Алексюк, Бойко, Мазур, Сазонов


Представители малого и среднего бизнеса жаловались Юрию Бойко на сложность ведения бизнеса в условиях карантина. Жаловались и на то, что кременчугские власти устраивают постоянные проверки и штрафуют за несоблюдение правил карантина. Очень жаловались, что могут штрафануть за то, что табличка о масочном режиме висит не на видном месте.

Пожаловаться Бойко приехал даже фермер из района.


Бойко предпринимателям сочувствовал и обещал бороться.


СМИ пресс-служба ОПЗЖ о визите Бойко не информировала. Источник в структуре ОПЗЖ так ответил на вопрос «Телеграфа», почему ОПЗЖ не анонсирует в прессе приезд своего политического лидера:


– Я вам скажу, почему больше прессу не зовем. Когда в прошлый раз мы официально пригласили СМИ на встречу с Юрием Анатольевичем, об этом узнали АТО-шники, Харченко тоже узнал, или им слил кто-то, они приехали и практически сорвали нам встречу, скандалили. Поэтому принято решение прессу больше не информировать.
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: политика местные выборы ОПЗЖ Юрий Бойко карантин Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 859
zzzzzz:
Сьогодні, 17:34

синагогу хоть тайно посетил?жаль яйцом не попало этим опоблоковцам...реванш чумы грядёт...


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