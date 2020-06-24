Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна39014
Кременчук114
Хворі:
Україна20554
Кременчук3
Одужало:
Україна17409
Кременчук107
Померло:
Україна1051
Кременчук4
Надзвичайні новини

На трасі під Кременчуком зіштовхнулися фура та легковик (додано)

Вчора, 18:25 Переглядів: 2 244 Коментарів: 2

 

У тягача пошкоджений пластмасовий корпус

Сьогодні, 24 червня, на трасі «Полтава - Олександрія», неподалік Кременчука, сталася ДТП. На повороті на Соснівку зіштовхнулися легковик та вантажівка. Світлинами автопригоди поділилася автоспільнота Drive 2 Кременчук.


З огляду на фото, у тягача пошкоджений корпус - на асфальті лежать шматки пластмаси.


Додано: від патрульної поліції стало відомо, що водій за кермом DAF під час повороту ліворуч не пропустив легковик Chery, що їхав у зустрічному напрямі. Учасники ДТП вирішили скласти європротокол, медичної допомоги не потребували. 

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Drive2 Кременчуг
Теги: фура легковик
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

175
Чувааак:
Вчора, 18:45

Рано рушив ))

Європротокол в помощь


0 0
175
Чувааак:
Сьогодні, 00:06

Хе, таки був правий)


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх