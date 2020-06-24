На трасі під Кременчуком зіштовхнулися фура та легковик (додано)

Вчора, 18:25 Переглядів: 2 244 Коментарів: 2

Сьогодні, 24 червня, на трасі «Полтава - Олександрія», неподалік Кременчука, сталася ДТП. На повороті на Соснівку зіштовхнулися легковик та вантажівка. Світлинами автопригоди поділилася автоспільнота Drive 2 Кременчук.





З огляду на фото, у тягача пошкоджений корпус - на асфальті лежать шматки пластмаси.





Додано: від патрульної поліції стало відомо, що водій за кермом DAF під час повороту ліворуч не пропустив легковик Chery, що їхав у зустрічному напрямі. Учасники ДТП вирішили скласти європротокол, медичної допомоги не потребували.