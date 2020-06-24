Випускники мають надати заяви щодо того, здаватимуть вони ДПА у формі ЗНО чи ні

Вчора, 18:43 Переглядів: 655

Батьки кременчуцьких випускників (або самі випускники, якщо вони повнолітні) шкіл мають написати заяви щодо того, чи будуть їхні діти здавати ДПА у формі ЗНО чи ні, дану заяву учні надаватимуть у школу.





Президент Володимир Зеленський 22 червня підписав закон, який дозволяє випускникам шкіл та закладів професійно-технічної освіти не складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Перш за все, це стосується тих, хто не планує далі вступати у заклади вищої освіти.





У Міністерстві освіти і науки підрахували, що звільнення випускників від ДПА дозволить зменшити на 27-30% кількість учасників зовнішнього тестування, що дасть змогу збільшити соціальну дистанцію учасників в умовах карантинних реалій.





Але тут варто зауважити, що для тих, хто вступатиме у вищі навчальні заклади у цьому році, здача ЗНО – обов'язкова.





Разом з тим, у листі від Міністерства освіти і науки України від 18 червня йдеться про те, що керівники освітянських закладів мають зібрати письмові заяви саме з тих, хто буде складати ДПА. З повним текстом листа можна ознайомитися, завантиживши його: list_dpa.pdf [286,63 Kb] (cкачиваний: 8)





Керівникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано виявити випускників, які бажають пройти ДПА. Для цього рекомендовано у найкоротші терміни отримати заяву-підтвердження бажання пройти ДПА у закладі освіти чи у формі ЗНО, - йдеться у листі.





Проте батьки кременчуцьких випускників надали ТЪ зразок бланку, який мають заповнити й ті школярі, хто не буде складати підсумкову атестацію взагалі. Виглядає він так:







Наприкінці бланку бачимо фразу «Підтверджую, що заява не підлягає відкликанню».





«ТелеграфЪ» взяв коментар у директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика щодо необхідності заповнення даних заяв, адже у листі МОН про це не йдеться, а отже, учні, які не планують складати ДПА, не зобов'язані надавати відповідний документ до школи.





На це він відповів, що такі заяви необхідні для того, аби педагогічна рада кожної школи знала кількість та імена тих учнів, які не проходитимуть підсумкову атестацію, і могла своїм рішенням звільнити випускників від складання ДПА.



Учням, які не бажають проходити ДПА, видадуть свідоцтва і додатки до них із записом «звільнений(а)» у відповідній графі бланку додатку.





Золоті й срібні медалісти зможуть отримати медалі без проходження ДПА.