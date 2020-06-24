Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна39014
Кременчук114
Хворі:
Україна20554
Кременчук3
Одужало:
Україна17409
Кременчук107
Померло:
Україна1051
Кременчук4
Кременчук

Де завтра в Кременчуці не буде світла

Вчора, 19:02 Переглядів: 1 396

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

25 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. 3-х Космонавтів, 2-19,
  • вул. Уляни Громової, 4,
  • вул. Кузнєчна, 8-64,
  • вул. Ліщинова, 1-46,
  • вул. Космонавтів, 21-48,
  • вул. Івана Миколайчука, 3-10,
  • вул. Чорноморська, 4-34,
  • пров. Димитрова, 4-43,
  • пров. Новохацького, 1-24,
  • пров. Космічний, 3-19,
  • пров. Грузинський, 11-27,
  • пров. Вагонобудівний, 1-22,
  • пров. Патаржинського, 1-12,
  • вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15,
  • вул. Шевченка, 64,
  • вул. Горького, 17,
  • вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19
  • вул. Чкалова, 160-203,
  • вул. Кагамлицька, 74,
  • вул. Залізнична, 69-91,
  • пров. Вишневий, 1-13,
  • пр. Вишневий, 3-6.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света графік Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх