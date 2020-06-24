Де завтра в Кременчуці не буде світла
Вчора, 19:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
25 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. 3-х Космонавтів, 2-19,
- вул. Уляни Громової, 4,
- вул. Кузнєчна, 8-64,
- вул. Ліщинова, 1-46,
- вул. Космонавтів, 21-48,
- вул. Івана Миколайчука, 3-10,
- вул. Чорноморська, 4-34,
- пров. Димитрова, 4-43,
- пров. Новохацького, 1-24,
- пров. Космічний, 3-19,
- пров. Грузинський, 11-27,
- пров. Вагонобудівний, 1-22,
- пров. Патаржинського, 1-12,
- вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15,
- вул. Шевченка, 64,
- вул. Горького, 17,
- вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Кагамлицька, 74,
- вул. Залізнична, 69-91,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6.