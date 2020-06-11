Вакарчук сбежал, но «Голос» идет на выборы в Кременчуге

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 386

Хотя парторганизации в городе пока нет

Несмотря на то, что фронтмен партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил об уходе из политики, партия «Голос» будет участвовать в выборах мэра и депутатов горсовета в Кременчуге.



11 июня Святослав Вакарчук заявил, что слагает полномочия народного депутата и уходит из Верховной Рады. От руководства партией «Голос» он отошел ещё раньше, в марте. Вакарчук – узнаваемое лицо и бренд партии, такая «потеря лица» перед местными выборами может нанести сокрушительный удар по её рейтингу.





Святослав Вакарчук



Журналист «Украинской правды» спросил Вакарчука:

– Нашо ти зробив це перед місцевими виборами, адже ти фактично закопуєш рейтинг партії в землю?





Вакарчук ответил:

– Я вважаю, наша партія справиться з будь-якими викликами, і все буде добре.





За несколько дней до публичного заявления Вакарчука об уходе из политики, украинские СМИ опубликовали результаты социологических исследований КМИС (Киевский международный институт социологии). По данным КМИС, рейтинг партии «Голос» составил 1,9%, с такими показателями она не прошла бы 5% барьер. Рейтинг самого Вакарчука составил 1,0%.







«ТелеграфЪ» обратился к кременчужанам-членам партии «Голос» с вопросом – будет ли партия участвовать в местных выборах?



Мы беседовали с Оксаной Гуйдой – она член ПП «Голос» с февраля текущего года, в 2019-м как кандидат от «Голоса» участвовала в парламентских выборах, баллотировалась по 150-му округу (р-н Молодежный, Горишние Плавни и пр.):





Оксана Гуйда



– Оксана, будет ли «Голос» после ухода Вакарчука участвовать в местных выборах?

– Да, мы планируем участвовать в местных выборах. Сегодня (12.06.2020) с нами беседовали, есть решение участвовать в выборах.



– Насколько серьезно уход Вакарчука осложнит вам избирательную компанию? Ведь он был лицом партии, если мы сейчас предложим читателям назвать других членов «Голоса», едва ли они смогут это сделать.

– В средние века о таких ситуациях говорили: король умер, да здравствует король! Сегодня мы говорим – всё это можно пережить, Святослав ушел, партия остается. Да, он был узнаваем, но это ведь будут местные выборы, на местах людям привычней выбирать человека, которого они знают по своему городу, на местных выборах другая мотивация, здесь будут оценивать наши дела.



– «Голос» создал областную парторганизацию в Полтаве?

– Полтавская парторганизация находится на стадии регистрации.



– А в Кременчуге создана парторганизация «Голоса»?

– Пока, к сожалению, нет.



– Почему?

– Мы может действовать только по уставу, а по уставу парторганизации создаются сверху вниз, а не наоборот. Поэтому пока не завершено создание областной организации, нет возможности создавать городскую.





– Вы успеете сделать это до выборов или вас будет выдвигать область?

– Постараемся успеть, но не всё зависит от нас, есть ещё клерки, которые работают с документами.



– Вы будете участвовать в выборах в Кременчуге?

– Да, я буду участвовать в выборах в Кременчуге. И не только я, но и другие члены партии, потому что ситуацию, которая сложилась в городе, во власти, нужно менять.