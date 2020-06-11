Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд: за добу коронавірус виявили у 753 українців

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 552

 

Один новий випадок - на Полтавщині

Станом на 9.00 13 червня в Україні 30 506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13 976 пацієнтів одужало.


За добу зафіксовано 753 нові випадки. Загалом проведено 479 111 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1369 випадків;
  • Волинська область — 1354 випадки;
  • Дніпропетровська область — 990 випадків;
  • Донецька область — 290 випадків;
  • Житомирська область — 1032 випадки;
  • Закарпатська область — 1583 випадки;
  • Запорізька область — 521 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1695 випадків;
  • Кіровоградська область — 577 випадків;
  • м. Київ — 3838 випадків;
  • Київська область — 1961 випадок;
  • Львівська область — 2658 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 320 випадків;
  • Одеська область — 1081 випадок;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2297 випадків;
  • Сумська область — 208 випадків;
  • Тернопільська область — 1403 випадки;
  • Харківська область — 1482 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 544 випадки;
  • Чернівецька область — 3869 випадків;
  • Черкаська область — 536 випадків;
  • Чернігівська область — 385 випадків.

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 1 новий випадок захворювання, повідомила прес служба облдержадміністрації. 

Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують хворіти 7.


Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.


У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 112;
  • Полтава – 43 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 33;
  • Миргородський район – 14;
  • Горішні Плавні – 14;
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5;
  • Лубни – 5;
  • Чутівський район – 4;
  • Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
  • Оржицький район – 2;
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика
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