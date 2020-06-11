Черговий антирекорд: за добу коронавірус виявили у 753 українців

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Один новий випадок - на Полтавщині

Станом на 9.00 13 червня в Україні 30 506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13 976 пацієнтів одужало.





За добу зафіксовано 753 нові випадки. Загалом проведено 479 111 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1369 випадків;

Волинська область — 1354 випадки;

Дніпропетровська область — 990 випадків;

Донецька область — 290 випадків;

Житомирська область — 1032 випадки;

Закарпатська область — 1583 випадки;

Запорізька область — 521 випадок;

Івано-Франківська область — 1695 випадків;

Кіровоградська область — 577 випадків;

м. Київ — 3838 випадків;

Київська область — 1961 випадок;

Львівська область — 2658 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 320 випадків;

Одеська область — 1081 випадок;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2297 випадків;

Сумська область — 208 випадків;

Тернопільська область — 1403 випадки;

Харківська область — 1482 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 544 випадки;

Чернівецька область — 3869 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернігівська область — 385 випадків.

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 1 новий випадок захворювання, повідомила прес служба облдержадміністрації.

Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують хворіти 7.





Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: