Черговий антирекорд: за добу коронавірус виявили у 753 українців

Один новий випадок - на Полтавщині
Станом на 9.00 13 червня в Україні 30 506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13 976 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано 753 нові випадки. Загалом проведено 479 111 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1369 випадків;
- Волинська область — 1354 випадки;
- Дніпропетровська область — 990 випадків;
- Донецька область — 290 випадків;
- Житомирська область — 1032 випадки;
- Закарпатська область — 1583 випадки;
- Запорізька область — 521 випадок;
- Івано-Франківська область — 1695 випадків;
- Кіровоградська область — 577 випадків;
- м. Київ — 3838 випадків;
- Київська область — 1961 випадок;
- Львівська область — 2658 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 320 випадків;
- Одеська область — 1081 випадок;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2297 випадків;
- Сумська область — 208 випадків;
- Тернопільська область — 1403 випадки;
- Харківська область — 1482 випадки;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 544 випадки;
- Чернівецька область — 3869 випадків;
- Черкаська область — 536 випадків;
- Чернігівська область — 385 випадків.
За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 1 новий випадок захворювання, повідомила прес служба облдержадміністрації.
Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують хворіти 7.
Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 112;
- Полтава – 43 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 33;
- Миргородський район – 14;
- Горішні Плавні – 14;
- Кобеляцький район – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Глобинський і Карлівський райони – по 5;
- Лубни – 5;
- Чутівський район – 4;
- Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
- Оржицький район – 2;
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.