У Горішніх Плавнях поїзд відтяв чоловіку ноги

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Чоловік потрапив під тепловоз на одному з кар'єрів

В ніч на 13 червня у Горішніх Плавнях поїзд відтяв чоловіку ноги, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





За попередньою версією слідства, 44-річний чоловік потрапив під тепловоз, що рухався залізничною колією на одному з кар'єрів міста. Унаслідок наїзду, містянин отримав травматичну ампутацію ніг.





Травмований доставлений на лікування до місцевої лікарні.









За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Триває слідство.