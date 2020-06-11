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У Горішніх Плавнях поїзд відтяв чоловіку ноги

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 099

 

Чоловік потрапив під тепловоз на одному з кар'єрів

В ніч на 13 червня у Горішніх Плавнях поїзд відтяв чоловіку ноги, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.


За попередньою версією слідства, 44-річний чоловік потрапив під тепловоз, що рухався залізничною колією на одному з кар'єрів міста. Унаслідок наїзду, містянин отримав травматичну ампутацію ніг.


Травмований доставлений на лікування до місцевої лікарні.


 


За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Триває слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поезд попал под поезд Горишние Плавни
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