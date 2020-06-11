Вночі на Ревівці сталася пожежа

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Травмованих та загиблих немає

Вночі 13 червня на Ревівці сталася пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.





Повідомлення про пожежу у господарчій будівлі по пров. Зв’язковому надійшло на лінію «101» близько 00.28.





Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 1.02, а о 1.21 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.





Вогнь знищив 20м2 покрівлі та перекриття, домашнє майно, пошкодив ще 20м2 покрівлі. Вдалося врятувати дану будівлю та розташований поряд житловий будинок.





На кілька годин раніше на сусідньому перехресті перехожі виявили у водовідвідному каналі тіло чоловіка.