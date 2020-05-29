Больница «Кременчугская» получает от НСЗУ 3,2 миллиона – в том числе, и на покупку лекарств для пациентов

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В больнице должны быть все необходимые препараты – заявляет НСЗУ

Больница интенсивного лечения «Кременчугская» подписала договоры с НСЗУ и получит 3 млн 194 тыс грн за борьбу с COVID-19 в апреле. В эту сумму входят и деньги на покупку лекарств для пациентов. Об этом сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба 29 мая.



«Кременчугская» – опорная больница, в её инфекционном отделении лечат преимущественное большинство пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирус.



В апреле оплата за борьбу с COVID-19 проводилась по новой схеме – через НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины). «Кременчугская» больница подписала с НСЗУ договоры на два пакета медицинских услуг – стационарное лечение пациентов с COVID-19 и работа мобильных бригад (они берут у пациентов биологический материал для анализов на COVID-19).



Вот за эти медицинские услуги, оказанные в апреле, больница и получает от НСЗУ 3,2 млн грн.



«ТелеграфЪ» интересовало, входит ли в эту сумму оплата за лекарственные препараты для пациентов?



22 мая на пресс-конференции в Киеве представители НСЗУ дали разъяснения по этому поводу. Они сообщили, что в больнице должны быть все необходимые пациентам лекарственные препараты – расходы на них покрывает тариф пакета по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19:





– Вимоги до надання стаціонарної допомоги: ... також у лікарні мають бути усі необхідні ліки для пацієнта. Це покриває тариф відповідного пакету, – зазначено у прес-релізі НСЗУ.





29 мая «ТелеграфЪ» спросил руководителя кременчугского горздрава Середу, входят ли в сумму, которую получает больница «Кременчугская» (3,2 млн грн) и деньги на лекарства для пациентов?



Чиновник ответил:





– В цю суму входять усі витрати, які понесла лікарня при організації лікування пацієнтів з COVID, у тому числі і медикаменти.





Как это всё грустно. Помните кременчужанина, попавшего в инфекционное отделение этой больницы с пневмонией и подозрением на COVID-19?





Он как раз в апреле поступил, 26-го, и рассказывал, что 95% лекарств, в том числе и дорогостоящий тамифлю, ему пришлось покупать за собственные деньги. И вот больница получила наконец деньги, но она ведь не вернет пациенту те несколько тысяч гривен, которые он потратил на «бесплатное лечение» по-кременчугски.