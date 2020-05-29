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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині хлопець вдерся до будинку та обікрав господаря

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 1 014

 

Власник будинку застукав крадія «на гарячому»

27 травня у смт Машівці хлопець вдерся до будинку та обікрав господаря, власник помешкання застукав крадія «на гарячому».


За інформацією пресслужби Нацполіції Полтавщини, близько 13.00 до Машівського відділення поліції звернувся 55-річний потерпілий. Він розповів, що прийшов додому з роботи і помітив відчинені двері в будинок. У кімнаті господар побачив невідомого, який швидко втік. 


На місце події виїхала слідчо-оперативна група Машівського відділення поліції. У ході проведених заходів правоохоронці встановили підозрюваного, ним виявився 28-річний житель Карлівського району. У хлопця поліція знайшла викрадені гроші (в сумі 1000 гривень) та банківську картку.


Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: воровство деньги банковская карта
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