На Полтавщині хлопець вдерся до будинку та обікрав господаря

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 1 014

27 травня у смт Машівці хлопець вдерся до будинку та обікрав господаря, власник помешкання застукав крадія «на гарячому».





За інформацією пресслужби Нацполіції Полтавщини, близько 13.00 до Машівського відділення поліції звернувся 55-річний потерпілий. Він розповів, що прийшов додому з роботи і помітив відчинені двері в будинок. У кімнаті господар побачив невідомого, який швидко втік.





На місце події виїхала слідчо-оперативна група Машівського відділення поліції. У ході проведених заходів правоохоронці встановили підозрюваного, ним виявився 28-річний житель Карлівського району. У хлопця поліція знайшла викрадені гроші (в сумі 1000 гривень) та банківську картку.





Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.