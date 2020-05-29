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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли мертвого водія: він упав з кузова КамАЗу

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 1 386

За попередніми даними, смерть настала під час виконання чоловіком трудових обов’язків

30 травня у селі Красна Лука Гадяцького району на території МТФ сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «Нива» знайшли мертвим 53-річного водій цього підприємства.


За попередніми даними Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, смерть настала під час виконання трудових обов’язків, внаслідок того, що чоловік впав з кузова автомобіля КамАЗ під час накривання його брезентом.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: смерть упал КамАЗ
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